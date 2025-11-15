La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el sábado la muerte de seis menores de edad reclutados por guerrillas en el bombardeo más letal ordenado por el presidente Gustavo Petro, en una región amazónica del sur de país.

En medio de presiones de Estados Unidos contra Colombia y su mandatario para que detenga el narcotráfico, Petro ha intensificado la ofensiva contra los grupos armados con bombardeos que en la última semana dejaron 28 muertos, el más mortífero el martes en el selvático departamento del Guaviare (sur) con 19 fallecidos.

En un audio enviado a la prensa, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, confirmó "el fallecimiento de seis menores de edad que habían sido víctimas de reclutamiento forzado".

AFP

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más