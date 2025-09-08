Miles de seguidores de Jair Bolsonaro protestaron en Río de Janeiro para pedir una amnistía para el expresidente, acusado de golpismo por tratar de revertir la victoria de Lula da Silva en 2022. Los manifestantes llamaron también a Donald Trump a insistir en su presión económica contra Brasilia para detener el juicio.

De nuestro corresponsal en Río de Janeiro, Joan Royo.

Miles de personas se manifestaron el domingo en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, para mostrar su apoyo al expresidente Jair Bolsonaro, justo en la recta final del juicio al que se enfrenta por haber intentado supuestamente un golpe de Estado tras los comicios de 2022, cuando fue derrotado por Lula da Silva.

Los manifestantes pidieron, sobre todo, una amnistía para perdonar a todos los condenados que ya fueron sentenciados por el intento golpista y también a Bolsonaro, aunque aún no se sabe cuál será la sentencia. “Yo no vi ningún golpe en Río de Janeiro.

"Es una gran persecución contra Bolsonaro; yo no vi ningún golpe. No hay golpe sin fuerzas armadas. Nosotros estamos aquí luchando por un Brasil democrático, un Brasil libre", decía a RFI uno de los asistentes.

En la manifestación se vieron muchas banderas de Estados Unidos y carteles en agradecimiento al expresidente Donald Trump, que desde hace tiempo está sancionando a los jueces brasileños y aplicando aranceles fuertes contra Brasil para presionar en contra del juicio a Bolsonaro. Muchos de ellos confían en que esa presión aumente para así liberar a Bolsonaro de la cárcel.

"Yo confío en la fuerza de los estadounidenses para lograr su libertad. Creo que eso va a suceder. Prefiero una sanción ahora que una dictadura después. No quiero ver una Venezuela en este país", expresó otro de los manifestantes.

