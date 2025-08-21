Rusia lanzó 574 drones y 40 misiles esta noche contra Ucrania, informó la Fuerza Aérea ucraniana. Kiev afirma haber derribado la gran mayoría, pero una persona murió en Leópolis, en el oeste del país, y más de una decena resultaron heridas en la región. Se trata de un récord desde mediados de julio, en momentos en que la comunidad internacional mantiene intensas discusiones para encontrar una salida al conflicto.

"Una persona murió y dos resultaron heridas como consecuencia del ataque combinado de drones y misiles de crucero en Leópolis", la mayor ciudad del oeste de Ucrania, indicó Maksym Kozitski, jefe de la administración militar regional, en un balance preliminar publicado en Telegram.

Andriy Sadovy, alcalde de la ciudad, informó que varias decenas de viviendas particulares resultaron dañadas, mientras que la defensa antiaérea ucraniana asegura haber interceptado 31 de los 40 misiles y 546 de los 574 drones.

Si se produjeron daños en infraestructuras militares, no se conocerá de inmediato, reporta desde Kiev nuestra corresponsal, Emmanuelle Chaze.

En Mukáchevo, en los Cárpatos, los ataques dejaron 12 heridos, de los cuales cinco fueron hospitalizados, señaló el consejo municipal de la ciudad de Transcarpatia en redes sociales. Igor Polichtchuk, alcalde de Lutsk, también en el oeste del país, informó por Telegram sobre "ataques de drones y misiles", sin reportar víctimas.

El oeste de Ucrania es menos atacado por las fuerzas rusas que el este y el sur del país, donde las tropas de Moscú continúan su avance. Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso aseguró haber destruido “49 drones ucranianos” en varias regiones durante la madrugada del jueves.

¿Tropas rusas en Zaporiyia indican una posible ofensiva mayor?

Ese mismo día, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmó que las fuerzas rusas reforzaban sus contingentes a lo largo de la línea del frente en la parte ocupada de la región de Zaporiyia, con miras a una posible ofensiva.

Los ataques en Ucrania y en Rusia se han intensificado en los últimos días a pesar de la intensa actividad diplomática para intentar poner fin al conflicto iniciado en 2022 con la invasión rusa de Ucrania. Los aliados europeos de Ucrania cerraron filas en torno a Volodymyr Zelensky durante una visita a la Casa Blanca el lunes, tras una reunión en Alaska entre Donald Trump y su homólogo ruso Vladimir Putin.

