Al menos 18 personas, entre ellas cuatro niños, murieron en Kiev durante uno de los ataques aéreos rusos más importantes contra Ucrania, según anunciaron las autoridades ucranianas el jueves 28 de agosto. Volodimir Zelenski acusa a Moscú de preferir “seguir matando” en lugar de negociar la paz. Después de que el edificio de la misión de la UE en Kiev fuera dañado por un ataque ruso “deliberado”, el presidente del Consejo Europeo prometió que la UE “no se dejaría intimidar”. Moscú se muestra impasible ante las críticas europeas.

Con nuestra corresponsal en Moscú, Anissa El Jabri

“Buenos días, queridos amigos, señoras y señores, camaradas, su programa favorito comienza ahora mismo. El ejército ruso ha lanzado el primer ataque masivo con misiles y drones contra objetivos en Kiev desde la cumbre de Alaska”. El programa más visto a mediodía en Rusia en la televisión estatal dedica su primer titular a los ataques de esta noche. La propia cadena señala la señal: se producen tras la alfombra roja desplegada para Vladimir Putin en Alaska. Como si, en el fondo, esta cumbre y las semanas que le siguieron no fueran más que un paréntesis diplomático ya cerrado.

No es en la televisión donde se puede escuchar hablar del simbolismo particular que representa el ataque a edificios europeos y británicos: allí se repiten, como siempre, los comunicados del Ministerio de Defensa, que afirma imperturbablemente haber atacado solo objetivos militares.

Leer tambiénGuerra en Ucrania: noche de intensos bombardeos rusos en Kiev

Al ser interrogado a mediodía sobre esta avalancha de ataques contra la capital de Ucrania, el portavoz del Kremlin declaró: “Los ataques han sido un éxito, los objetivos han sido destruidos y la operación militar especial continúa. Rusia mantiene su interés en proseguir el proceso de negociación para alcanzar los objetivos a los que nos enfrentamos por medios políticos y diplomáticos”.

Pocas veces Dimitri Peskov se ha mostrado tan directo al indicar que Moscú tiene la intención, por la vía diplomática o por las armas, de alcanzar los objetivos de guerra que, al menos oficialmente, no han cambiado en tres años y medio. El poder ruso sigue convencido de que cuenta con los medios militares para alcanzar sus ambiciones.

Este nuevo tono de Dimitri Peskov también da la sensación de que el Kremlin parece haber adquirido la certeza de que, haga lo que haga, Donald Trump no tiene intención de volverse contra Vladimir Putin.

