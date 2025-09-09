Según fuentes diplomáticas citadas por la AFP y el diario Le Monde, un ciudadano francés ha sido detenido en Rusia y puesto en prisión preventiva. Sofiane Sehili está acusado de cruzar ilegalmente la frontera durante un reto deportivo: su objetivo era batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta, desde Lisboa hasta Vladivostok. De nuestra corresponsal en Moscú, Anissa El Jabri
Sofiane Sehili, un ciclista de resistencia de 44 años, intentaba batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta, entre Lisboa y Vladivostok. Fue detenido la semana pasada en el extremo oriental de Rusia. Las fuentes diplomáticas que han comunicado la noticia no desean precisar ni la fecha ni las circunstancias de su detención y, en Rusia, tampoco se han dado detalles oficiales.
Pero según fuentes del diario Le Monde, «Sofiane Sehili (…) fue detenido en Vladivostok, en el extremo oriental de Rusia, al término de su proyecto de batir el récord mundial de travesía euroasiática en bicicleta», y estaría acusado de cruzar ilegalmente la frontera. Se enfrenta a una pena de 10 años de prisión.
Otro francés, Laurent Vinatier, cumple actualmente una condena de tres años de prisión en Rusia por no haberse registrado como agente extranjero. Recientemente se ha abierto una investigación por espionaje contra él. Se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión.
Compartir esta nota