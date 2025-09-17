Durante la madrugada del martes, se produjeron robos de muestras de oro nativo en el Museo Nacional de Historia Natural de París, según ha informado el museo, que lamenta una “pérdida incalculable” para la investigación y el patrimonio.

El robo tuvo lugar en la galería de geología y mineralogía del Jardín de las Plantas, galería que “permanecerá cerrada al público hasta nuevo aviso y será objeto de medidas de vigilancia reforzadas”, según ha indicado el servicio de prensa del museo, confirmando una información del sitio web Actu17.

“El robo afecta a varios ejemplares de oro nativo”, oro en su forma natural, “procedentes de las colecciones nacionales conservadas por el museo”, explica la institución.

“Si bien el valor de los especímenes robados se estima en unos 600 000 euros al precio del oro en bruto, estos tienen un valor patrimonial incalculable”, indica la misma fuente.

“Este suceso se produce en un contexto crítico para las instituciones culturales, en particular los museos. De hecho, varias colecciones públicas han sido víctimas de robos en los últimos meses”, subraya la institución.

A principios de septiembre, unos ladrones entraron por la fuerza en el Museo Nacional Adrien Dubouché de Limoges y robaron tres objetos clasificados como tesoros nacionales, dos platos y un jarrón de porcelana china, con un perjuicio total estimado en varios millones de euros.

(Con AFP)

