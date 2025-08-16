Cumbre “amistosa” y “productiva”. Estas fueron las palabras con las que resumieron Donald Trump y Vladimir Putin su esperada conversación en Alaska del 15 de agosto, la que se anunciaba como el preámbulo del fin del conflicto en Ucrania. En conferencia de prensa Trump dijo que faltaría por resolver un problema que “es probablemente el más importante”, pero no dijo cuál. El mandatario ucraniano Volodimir Zelenski se reunirá con Donald Trump este lunes en Washington.

Ambos líderes hablaron con un telón de fondo azul en el que se leía "En busca de la paz". Comenzó con una coreografía cuidada al milímetro para dar la bienvenida a Putin a una cita que le permitió romper su aislamiento del mundo occidental por la guerra.

"No lo hemos logrado, pero tenemos muchas posibilidades de conseguirlo", dijo Trump, que partió rumbo a Washington tras haber pasado seis horas en Alaska, las mismas que Putin, quien también se fue.

El multimillonario se había fijado el objetivo de organizar rápidamente una cumbre tripartita con Putin y su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, y garantizar un alto el fuego, pero al término de la cumbre no se mencionó nada sobre estos objetivos. No obstante, en una entrevista en Fox News grabada justo después, Trump declaró que alcanzar un acuerdo "depende realmente del presidente Zelenski".

Putin, por su parte, se mostró optimista al mencionar que deseaba que "el entendimiento alcanzado allane el camino hacia la paz en Ucrania” y que espera que "Kiev y las capitales europeas perciban todo esto de forma constructiva y no creen obstáculos ni intenten interrumpir el progreso emergente mediante provocaciones o intrigas entre bastidores".

Ambos habían prometido una rueda de prensa tras unas tres horas de conversación en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero sólo se dieron un apretón de manos al terminar sus discursos y se marcharon sin responder a los periodistas. Trump anunció que podría volver a ver al presidente ruso "muy pronto", a lo que Vladimir Putin respondió, en inglés, "la próxima vez en Moscú".

Reunión con Ucrania

Donald Trump declaró el sábado que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky será recibido el lunes por la tarde en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en Washington.

"Si todo va bien, programaremos entonces una reunión con el presidente (ruso Vladimir) Putin", dijo en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

"La mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es avanzar directamente hacia un acuerdo de paz, que pondría fin a la guerra, y no hacia un simple acuerdo de alto el fuego", añadió.

"Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos", dijo el mandatario ucraniano y reiteró su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

"Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación", subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre "señales positivas por parte de Estados Unidos" para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.

