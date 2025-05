02/05/2025 · 08:05 AM

Los laboristas británicos, en el poder desde julio, sufrieron el viernes un revés en su primer test electoral, al perder un escaño en el Parlamento, en beneficio del partido de extrema derecha Reform UK, en unos comicios parciales en el noroeste de Inglaterra.

De momento, el partido Reform de Nigel Farage ha ganado un parlamentario en una votación entre legislatura, ha logrado su primera alcaldía en Lincolnshire y lidera los resultados en número de concejales. En total hoy se eligen 23 autoridades locales, 6 alcaldías y 1.641 concejales, además de la votación aislada de un parlamentario.

Muchos consideran que es extrema derecha por sus propuestas nacionalistas, a favor de las empresas, el ejército, el recorte de los impuestos a los ricos, el control de los medios y en contra de los sindicatos, del multiculturalismo y la inmigración con mensajes que rayan la ilegalidad. Han llegado a pedir que se dispare a los ilegales que lleguen en barca. Una ideología muy en la línea de Trump, no es vano Farage es amigo íntimo del presidente estadounidense.

La victoria de Reform es un claro desafío a los dos grandes partidos que han dominado tradicionalmente la política británica: laboristas y conservadores. El porcentaje de voto es significativo con el 39%. Es el partido dominante en el país ahora mismo.

Y si bien no ganaría unas generales por el particular sistema de voto británico, su auge está influyendo a laboristas y conservadores, obligándolos a desplazarse hacia la derecha para no perder votantes. Reform es una evolución del Ukip, el primer partido de Farage que llevó al Brexit.

