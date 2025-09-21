Cerca de un millón de personas se hacinan en Mawasi y Jan Yunis, en el sur del enclave, así lo anunció el gobierno civil de la Franja de Gaza después de que el Ejército israelí incrementó su ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza. Mientras, aumenta la presión internacional sobre Israel, este lunes diez países más reconocerán el Estado de Palestina, entre ellos Francia.

La población de la Franja de Gaza se refiere comúnmente como Mawasi a toda la franja costera en la que se hacinan los refugiados, tanto la zona de Mawasi en sí misma como a las playas de Jan Yunis, algo más al norte, y las de Deir al Balah, ya en el centro del enclave. Según el gobierno civil del enclave palestino, después del aumento de la presión israelí sobre la ciudad de Gaza, la cifra de desplazados en el sur del enclave ha aumentado a un millón.

La masacre de Gaza llegará, probablemente, a su punto más álgido hasta ahora después de que Israel se haga con el control de la ciudad de Gaza, lo que está planeado para los próximos días por el gobierno de Benjamin Netanyahu, esto pese a que en esta zona aún quedan 600.000 personas que no tienen posibilidad, recursos o lugares a los que escapar.

Frente a este escenario, son cada vez más los países europeos que se manifiestan en contra de Israel. Este lunes 22 de setiembre en una reunión al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas, unos diez países reconocerán el Estado de Palestina, esta vez fue Francia el portador de la iniciativa en la que también participan Reino Unido, Canadá, Australia, Bélgica, Luxemburgo, Portugal entre otros. Con este reconocimiento serán ya 156 los países del mundo que reconozcan a Palestina como un Estado, de un total de 193 países.

