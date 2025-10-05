El principal aeropuerto de Lituania reabrió el domingo después de cerrar varias horas por la presencia de una "serie de globos", en un nuevo incidente que había obligado a suspender vuelos en una ciudad europea.
Aeropuertos de Alemania, Dinamarca, Noruega y Polonia han suspendido vuelos debido al sobrevuelo de drones, mientras que Rumania y Estonia han señalado como responsable a Rusia, que rechaza la acusación. El aeropuerto de Vilna anunció que recibió información oficial a las 22H16 (19H16 GMT) del sábado de que "el tráfico aéreo se suspende temporalmente".
"Según nuestra información, la decisión se tomó debido a una posible serie de globos dirigidos al Aeropuerto de Vilna", indicó la terminal en Facebook. El comunicado no precisó de dónde vendrían los supuestos globos. La terminal anunció posteriormente que su espacio aéreo reabrió a las 04H50 (01H50 GMT).
El cierre afectó a 10 vuelos y varios aviones fueron desviados a Riga, capital de Letonia. Un vuelo procedente de Copenhague fue obligado a devolverse, mientras una partida con destino a Helsinki fue cancelada, indicó el aeropuerto.
El aeropuerto de Munich debió cerrar dos veces esta semana por el avistamiento de drones.
Compartir esta nota