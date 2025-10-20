55.000 personas se reunieron este domingo en el Vaticano para presenciar la canonización del venezolano José Gregorio Hernández, fallecido en 1919. Así se vivió en la plaza San Pedro el momento en que el médico oriundo de Isnotú se convirtió en santo de la Iglesia Católica.

En una plaza San Pedro del Vaticano plagada de banderas venezolanas, el Papa León XIV ha canonizado como santo a José Gregorio Hernández.

Cientos de venezolanos llegados de todo el mundo asistieron a la ceremonia, celebrada en latín, para hacer santo al denominado “médico de los pobres”. Y cada mención a José Gregorio fue aplaudida.

Una de las venezolanas presentes era Gabriela, llegada de Estados Unidos para rendir homenaje, entre lágrimas, a una figura a la que muchos se encomiendan para sanar. “Cuando uno se pone en manos de José Gregorio, siempre hay una sanación, no solo física sino espiritual. Y en estos momentos Venezuela necesita eso”, dijo a RFI.

No es la única venezolana que ve en la canonización un signo de un nuevo tiempo para un país azotado por las crisis políticas y económicas. Claudia vio la mano de Dios en el hecho de que la canonización se produzca pocos días después de que María Corina Machado recibiera el Nobel de la Paz.

Carmen Elena Rendiles

“Venezuela tiene no solo Nobel de paz sino también dos santos. Esto tiene para nosotros un significado muy oportuno”, aseguró. Ese día también se canonizó a Carmen Elena Rendiles, una monja, fundadora de la Congregación de Siervas de Jesús, nacida – en Venezuela también – sin brazo izquierdo y que superó su discapacidad.

Más allá de lecturas políticas, la canonización del primer santo venezolano es el reconocimiento de la obra y vida del también llamado “santo del pueblo”.

“Era una persona totalmente que se dedicaba a hacer su trabajo de médico en favor de la gente y de los pobres y la gente se los reconoció siempre”, lo recuerda Rodrigo Medina, otro fiel venezolano, en la plaza San Pedro.

