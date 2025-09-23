El presidente de Estados Unidos catalogó el lunes oficialmente a Antifa como "organización terrorista", un día después de una ceremonia en memoria del asesinado activista conservador Charlie Kirk. Descentralizado y a veces violento, el movimiento tiene una identidad bastante difusa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, designó el lunes a Antifa como “organización terrorista”. La orden ejecutiva describió al grupo como una "empresa militarista y anarquista que llama explícitamente al derrocamiento del gobierno de Estados Unidos" y que utiliza "violencia y terrorismo" para suprimir la libertad de expresión. Debido a un "patrón de violencia política diseñado para reprimir la actividad política legal y obstruir el Estado de derecho, designo a Antifa como 'organización terrorista interna'", señala la orden.

La decisión de Trump llega tras el asesinato del influencer conservador Charlie Kirk. El presunto asesino había dejado mensajes con un tono cercano al lenguaje del movimiento Antifa: "¡Hey, fascista, atrápala!" o "Bella ciao", el estribillo de la popular canción antifascista italiana, iban inscritos en los casquillos de bala encontrados cerca de la escena del crimen.

Antifa es un término abreviado para "antifascista" utilizado para describir grupos difusos de extrema izquierda. Desde que Trump anticipó la semana pasada la designación que daría a este movimiento han surgido preguntas sobre cómo definirlo.

Sin líderes ni estructura formal

El movimiento Antifa se asemeja más a una corriente que a un grupo organizado. Carece de líderes y de estructura formal, y se compone más bien de grupos informales que funcionan de manera independiente, según el historiador estadounidense Mark Bray, autor de un libro de referencia sobre el tema, que lo compara con el feminismo, que inspira a muchos movimientos sin constituir uno en sí mismo.

Aunque reconocía que el movimiento era motivo de preocupación para el orden público, el anterior director del FBI, la policía federal estadounidense, Chris Wray, consideraba en 2020 que no constituía “un grupo u organización, sino una ideología”.

Sus miembros, a menudo vestidos completamente de negro, denuncian lo que consideran racismo, ideas de extrema derecha, fascismo y capitalismo. En ocasiones justifican un accionar violento contra sus enemigos.

El logotipo más reconocido son dos banderas inclinadas a la izquierda: la roja representa el socialismo/comunismo y la negra el anarquismo.

Antifa, cuyo nombre tiene raíces en grupos socialistas de la Alemania de 1930 que se opusieron a Hitler, tiene un historial de confrontación con grupos de derecha y participación en desobediencia civil.

Los detractores del presidente republicano advierten que la medida podría ser utilizada como un pretexto para reprimir la disidencia y atacar a rivales políticos.

A raíz de las declaraciones de Donald Trump la semana pasada, Hungría, gobernada por el primer ministro nacionalista Viktor Orbán, principal apoyo europeo del presidente estadounidense, instó a la Unión Europea a imitar a Estados Unidos, alegando que “esta violenta red de extrema izquierda ha llevado a cabo brutales ataques en toda Europa, incluida Budapest”.

