En España, el presidente de la Comunidad de Valencia, Carlos Mazón, renunció a su cargo, un año después de las inundaciones que mataron a 229 personas, cediendo a la presión y los insultos de las familias de las víctimas. Mazón es acusado de negligencia por no haber actuado a tiempo para evitar los estragos que causó la DANA en la comunidad Valencia.

El 29 de octubre de 2024 fue el peor día de la historia reciente de la Comunidad Valenciana. Pero mientras se producían las inundaciones, su presidente regional, el conservador Carlos Mazón, pasó horas dentro de un restaurante disfrutando de una larga sobremesa junto a una periodista.

La negligente actuación de Carlos Mazón provocó que no se enviase una alerta a la población sobre la catastrófica riada hasta la última hora de la tarde, cuando ya habían muerto más de 150 personas. En el último año Mazón ha dado diferentes versiones, algunas incluso contradictorias, sobre lo que hizo aquella fatídica tarde.

En este tiempo no ha querido recibir a las principales asociaciones de las 229 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. Algunos familiares le llamaron asesino la semana pasada, durante el funeral de Estado y el escarnio público ha precipitado su dimisión, que no será inmediata.

Mazón se ha despedido con un discurso victimista en el que ha señalado al Gobierno central como responsable y ha anunciado su dimisión el mismo día y a la misma hora en la que la periodista con la que estuvo horas en un restaurante el día de la riada ha entrado en un juzgado que investiga las responsabilidades políticas de la tragedia.

