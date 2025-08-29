El jueves 28 de agosto de 2025, el Gobierno polaco publicó un manual de supervivencia para los ciudadanos, destinado a prepararlos para hacer frente a situaciones de crisis como una guerra, una catástrofe natural o una amenaza terrorista. Vecina de Ucrania, Rusia y su aliada Bielorrusia, Varsovia se toma muy en serio el riesgo de guerra, después de que un dron ruso explotara en su territorio la semana pasada.

El jueves 28 de agosto de 2025, el Gobierno de Polonia publicó en su sitio web una guía de supervivencia “para situaciones de crisis y guerra”. Se trata de una herramienta de unas cincuenta páginas que tiene como objetivo informar a los ciudadanos sobre cómo reaccionar ante cortes prolongados de electricidad, posibles evacuaciones, ataques aéreos, amenazas químicas, biológicas, nucleares o terroristas.

La guía también ofrece indicaciones sobre cómo actuar en caso de toma de rehenes, así como sobre qué equipamiento incluir en la mochila de emergencia, según informa nuestro corresponsal en Varsovia, Adrien Sarlat.

Una guía para “todas las situaciones” de crisis

Según el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, la guía no solo está dedicada a la gestión de situaciones de crisis “en tiempo de guerra”, sino que también debe poder servir “en caso de huracanes, catástrofes naturales, inundaciones, incendios o amenazas terroristas”. “Esta guía sirve para todas las situaciones que requieren una evacuación, que nos obligan a abandonar nuestra casa”, añadió.

El Ejecutivo reconoce haberse inspirado en los manuales distribuidos en los países escandinavos y afirma basarse en la experiencia de la vecina Ucrania para actualizar sus recomendaciones. El folleto ilustrado pretende ser pedagógico y comprensible para todos, incluidos los niños. También reúne los contactos de los servicios de emergencia del Estado y de las instituciones responsables de la seguridad, pero sobre todo ofrece indicaciones sobre el comportamiento individual y comunitario, cómo protegerse a uno mismo, pero también a los más débiles, a los niños e incluso a los animales.

La guía invita a cada familia a elaborar su propio plan individual de respuesta a situaciones de crisis.

Se enviará a todos los polacos antes de que termine el año

“Nuestro gobierno ha definido tres prioridades en materia de defensa: un ejército fuerte, aliados fuertes y una sociedad fuerte. Porque sin la participación y la conciencia ciudadana, no hay una Polonia segura”, subrayó Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

Por el momento, la guía solo está disponible en la página web del Gobierno, pero todos los polacos recibirán una versión impresa en su buzón antes de que termine el año.

Vecina de Ucrania, Rusia y su aliada Bielorrusia, Polonia se toma muy en serio el riesgo de guerra en su territorio. La semana pasada, un dron ruso explotó en un campo, en el este del país, sin causar víctimas. El ministro de Defensa denunció una provocación de Moscú.

