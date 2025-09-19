Teherán ha presentado nuevas propuestas para evitar el regreso de las sanciones de la ONU. Una oferta que no ha convencido a los países del E3 (Francia, Alemania y Reino Unido), que han anunciado a Irán que siguen esperando gestos “concretos”.

Con Siavosh Ghazi, corresponsal de RFI en Teherán

Las autoridades iraníes no han dado detalles sobre la nueva oferta que se ha presentado a Francia, Alemania y Reino Unido, así como a la jefa de la diplomacia europea.

Esta oferta ha sido calificada de “razonable” por el presidente francés Emmanuel Macron, quien, sin embargo, ha rechazado el gesto de Teherán afirmando que el Ministerio de Asuntos Exteriores no representa a todas las fuerzas del poder iraní.

Se espera la luz verde del Consejo de Seguridad

Según los medios de comunicación iraníes, Teherán ha propuesto reforzar su cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para proporcionar información sobre sus instalaciones nucleares bombardeadas, pero también sobre sus reservas de uranio enriquecido, en particular los 410 kilogramos de uranio enriquecido al 60 %, un nivel cercano al umbral militar. Teherán también habría propuesto dar garantías sobre el carácter pacífico de su programa nuclear.

Sin embargo, Irán ha descartado cualquier reanudación de las negociaciones con Estados Unidos, tal y como reclaman los países europeos. En estas circunstancias, se espera que el viernes 19 de septiembre se vote a favor del restablecimiento de las sanciones de la ONU, tras el procedimiento iniciado por los tres países europeos. Teherán ha denunciado la medida de los europeos, afirmando que favorece los intereses de Estados Unidos e Israel.

