Los detenidos son sospechosos de haber participado, en nombre de “un servicio de inteligencia extranjero”, en operaciones de “incitación al odio” en Francia y Alemania, en particular colocando cabezas de cerdo frente a mezquitas, según informó la policía este lunes.

Las once personas detenidas en Serbia habrían sido entrenadas por otro ciudadano serbio, "actualmente fugitivo" y "que actúa bajo las instrucciones de un servicio de inteligencia extranjero", añade el comunicado del Ministerio del Interior de Serbia, sin precisar de qué nacionalidad podría ser dicho servicio de inteligencia.

Desde octubre de 2023, el espectro de la injerencia extranjera en Francia se cierne sobre nueve casos gestionados por la fiscalía de París, intentos de desestabilización que muchos observadores atribuyen a Rusia.

En el último caso, a principios de septiembre se encontraron nueve cabezas de cerdo, animal considerado impuro por el islam, delante de mezquitas de París y sus alrededores. La investigación pronto apuntó a dos personas que se desplazaban en un vehículo con matrícula serbia y utilizaban una línea telefónica croata.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Sospechas de "delitos de conspiración, incitación al odio y espionaje"

La policía serbia, por orden de la fiscalía de Smederevo, detuvo a once personas en el marco de esta investigación, "sospechosas de delitos de conspiración, incitación al odio y espionaje" y que pretendían atentar "contra los derechos y libertades fundamentales (…) en el territorio de la República Francesa y de la República Federal de Alemania", dice el comunicado de las autoridades serbias.

"Sus objetivos incluían la difusión de ideas que promovían e incitaban al odio, la discriminación y la violencia basadas en diferencias" de color, piel, religión, nacionalidad y origen étnico, según el Ministerio del Interior serbio.

"Estas actividades se llevaron a cabo entre abril y septiembre de 2025, arrojando pintura verde sobre el Museo del Holocausto, varias sinagogas y un restaurante judío, pegando pegatinas con contenidos 'genocidas' y colocando cabezas de cerdo cerca de lugares religiosos musulmanes, todo ello en la región parisina".

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más