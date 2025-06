09/06/2025 · 09:05 AM

Según la policía local, este domingo fueron detenidas unas sesenta personas en Los Ángeles en el marco de los enfrentamientos que se producen desde el viernes 6 de junio en torno a la política antiinmigración de Donald Trump. Mientras que el presidente estadounidense ha decidido enviar a la Guardia Nacional, una unidad que normalmente está bajo la autoridad de los estados, California y sus representantes demócratas lo acusan de “provocar el caos”.

“El gobernador de California y la alcaldesa de Los Ángeles son incompetentes”, criticó Donald Trump en su red social Truth Social, durante una de sus numerosas diatribas. Entre ellas, anunció el envío de la Guardia Nacional.

Las redadas del servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han provocado protestas en otras ciudades del país en los últimos meses. Pero las de Los Ángeles son las mayores hasta ahora contra las políticas de Trump.

En San Francisco, la policía anunció haber detenido a unas 60 personas durante una manifestación el domingo.

La decisión del presidente aumentó la tensión sobre el terreno, pero también la tensión política entre la administración Trump y los demócratas.

“Lo que vemos en Los Ángeles es el caos provocado por la administración. La gente debe ejercer su derecho a manifestarse. Es el derecho que les confiere la primera enmienda. Pero la gente también debe ejercer ese derecho de forma pacífica. No queremos hacerle el juego a la administración”, reaccionó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass.

“Cuando se realizan redadas en los lugares de trabajo, cuando se separa a padres e hijos y cuando se hacen circular caravanas blindadas por nuestras calles, se provoca miedo y pánico. El despliegue de tropas federales es una escalada peligrosa. Pero hay que ser realistas. Se trata de otra agenda. No se trata de la seguridad pública. Está claro que no hay ningún plan, que no hay ninguna política”, agregó.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, no fue consultado y denuncia esta decisión, calificándola de “deliberadamente incendiaria”. Los demócratas de otros estados también han reaccionado: “Tomar una decisión así sin solicitarlo al gobernador rompe con la tradición. Esto solo empeorará la situación”, afirmó, por ejemplo, el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, en NBC News.

El gobernador de California, Gavin Newsom, pidió a los manifestantes “que mantengan la calma y no muerdan el anzuelo de Trump”.

