La primera ronda de negociaciones sobre Gaza entre Hamás e Israel terminó en la madrugada del martes. “El clima general es positivo”, indicaron fuentes cercanas a los mediadores egipcios y a Hamás.

El “clima (es) positivo”, según constatan los mediadores egipcios, pero también fuentes de Hamás que han hablado con la cadena catarí Al Jazeera, muy cercana al movimiento islamista palestino, informa nuestro corresponsal en El Cairo, Alexandre Buccianti. “Las conversaciones fueron positivas anoche, con una primera sesión que duró cuatro horas”, declaró una de las fuentes. “Las negociaciones indirectas deben reanudarse al mediodía”, añadió.

El presidente estadounidense Donald Trump se expresó en el mismo sentido. “Creo que va muy bien y creo que Hamás ha aceptado cosas muy importantes”, dijo el presidente estadounidense durante una rueda de prensa en el Despacho Oval. “Vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro”, añadió. Sin embargo, el mandatario indicó que tenía “líneas rojas” para las conversaciones en curso, sin especificar cuáles.

Estas negociaciones indirectas, que se llevan a cabo en Sharm el-Sheij, a orillas del mar Rojo, se basan en el plan de 20 puntos propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump a finales de septiembre para liberar a los rehenes israelíes retenidos en la Franja de Gaza a cambio de palestinos detenidos en prisiones israelíes, organizar la retirada gradual del ejército israelí de la Franja de Gaza y la llegada de ayuda humanitaria.

Según los mediadores, las negociaciones durarán varios días. Las conversaciones de este martes seguirán centrándose en cuestiones técnicas. Si se registran avances, el jefe de la delegación israelí, Ron Dermer, ministro de Asuntos Estratégicos de Israel, y Steve Witkoff, enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, se unirán a las negociaciones.

En el terreno en Gaza, continúan los bombardeos

Según Al Jazeera, Hamás ha indicado que la continuación de los bombardeos israelíes en Gaza constituye un obstáculo para la liberación de los rehenes. Ayer lunes se siguieron escuchando disparos, aunque, según los habitantes del enclave, el Estado hebreo ha reducido su ofensiva, informa la agencia Reuters. Las autoridades sanitarias de Gaza que dependen de Hamás han informado de que 19 personas han muerto por los ataques israelíes en las últimas 24 horas, lo que supone aproximadamente un tercio del balance diario habitual de las últimas semanas.

Este martes por la mañana, el eco de los disparos de artillería y las explosiones se sigue escuchando en la Franja de Gaza y el ejército israelí afirma haber detectado un proyectil lanzado desde el norte de la Franja de Gaza el martes por la mañana, día del segundo aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 que desencadenó la guerra entre Israel y Hamás en el territorio palestino.

