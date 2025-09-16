El actor y director Robert Redford, ícono del cine estadounidense de las últimas seis décadas, murió el 16 de septiembre por la mañana a la edad de 89 años, informó la prensa estadounidense.

La leyenda del cine Robert Redford, famoso nombre de la gran pantalla, cuya carrera se extendió a lo largo de seis décadas, falleció este martes por la mañana con 89 años, en su domicilio de Utah. Nació como Charles Robert Redford Jr. el 18 de agosto de 1936 en Santa Monica, California.

El cineasta murió mientras dormía y no se informó de una causa específica de su deceso, según un comunicado de Cindi Berger, jefe ejecutiva de la firma de publicidad Rogers & Cowan PMK, citada por el diario New York Times.

Demócrata convencido, activista ambiental, defensor de las tribus amerindias y de los paisajes estadounidenses, el vaquero de mechas doradas buscó toda su vida trazar su propio camino, manteniendo, siempre que pudo permitírselo, las distancias con Hollywood.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Redford hizo su gran debut junto a Paul Newman como un delincuente simpático en Butch Cassidy y el niño (1969). Además actuó en otros grandes clásicos como El golpe (1973) y Todos los hombres del presidente (1976).

Después de 20 años como actor, pasó detrás de la cámara, convirtiéndose en director ganador del Óscar y en cofundador del festival emblemático Sundance, que se ha convertido en la referencia internacional del cine independiente.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más