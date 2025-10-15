Las redes criminales no han esperado a la era digital para extender su influencia en México, su sombra se cierne sobre casi todas las esferas de la sociedad, incluyendo el espacio público y el mundo artístico. Ahora, los grupos criminales se habrían infiltrado en redes sociales como YouTube, TikTok o Instagram, supuestamente para blanquear dinero y promover su imagen entre el público joven.

Con nuestra corresponsal en México, Gwendolina Duval

El mecanismo sería muy sencillo: a cambio de apoyo en su carrera mediante la compra de campañas y bots (esos robots digitales que impulsan la visibilidad de los contenidos), los influencers ganan seguidores y generan ingresos en las plataformas. A continuación, retribuirían a los grupos criminales mediante grandes contratos publicitarios.

Con la promesa de éxito y enriquecimiento rápido, se trata de un modus operandi bastante similar a los métodos empleados por los cárteles.

El fenómeno ha sido recogido por la prensa mexicana, pero hasta ahora no se ha producido ninguna condena. Sin embargo, los influencers están en el punto de mira, incluso desde Estados Unidos. El pasado mes de agosto, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, sancionó a tres líderes de cárteles, así como a un influencer: Ricardo Hernández Medrano, conocido como El Makabelico, un rapero con millones de seguidores. Se le acusa de estar asociado con el Cartel del Noreste, que opera en el noreste de México, y de entregar al grupo criminal la mitad de las ganancias de sus conciertos en las plataformas de streaming.

Los influencers, víctimas de la violencia de los cárteles

Los influencers suelen ser víctimas de la violencia física de los cárteles: varios de los sospechosos de tener vínculos con miembros de cárteles han sido asesinados. Recientemente, el peluquero de famosos Miguel de la Mora, alias Micky Hair, fue asesinado a tiros a los 28 años en el barrio de Polanco, en Ciudad de México. En su cuenta de Instagram, mostraba su cercanía con la nieta de uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. En mayo, Valeria Márquez fue asesinada en directo en TikTok en su salón de belleza en Jalisco. El vídeo se hizo viral y rápidamente surgieron rumores sobre su relación con un famoso líder de un cártel.

También cabe destacar el caso de Markitos Toys, un youtuber con millones de seguidores. Su hermano fue asesinado en marzo, varios familiares fueron víctimas de agresiones y las propiedades y negocios familiares fueron objeto de ataques. Dos meses antes, la prensa había informado de que había sido señalado como colaborador de los hijos de El Chapo. Esto se hizo a través de carteles que circularon por el estado de Sinaloa, en los que también se nombraba a otras 25 personalidades, cuatro de las cuales ya han sido asesinadas.

