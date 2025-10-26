Como se había pronosticado, la tormenta tropical que azota la zona del Caribe se convirtió en huracán el sábado y ahora avanza lentamente hacia Jamaica.

Melissa nació como una tormenta tropical de categoría 1. Pero como, estaba previsto, logró “intensificarse rápidamente” y podría transformarse en un “huracán mayor” este domingo, según el reporte del Centro Nacional de Huracanes, con sede en Estados Unidos.

Este fenómeno gestado en la zona del Caribe provocó la muerte de tres personas en Haití, así como un muerto y un desaparecido en República Dominicana, y fuertes inundaciones.

El Centro de Operaciones de Emergencias dominicano informó que nueve de las 31 provincias del país se mantenían el sábado en alerta roja debido al riesgo de inundaciones repentinas, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra.

Cinco albergues fueron activados en la isla de 11,4 millones de habitantes.

El sábado por la noche, Melissa se encontraba a unos 209 kilómetros al sureste de la capital de Jamaica, Kingston, y a unos 418 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. El huracán se desplazaba a una velocidad de 4,8 km/h.

El CNH prevé fuertes vientos y lluvias torrenciales que podrían provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra "catastróficos y potencialmente mortales" en Jamaica, Haití y República Dominicana.

Con AFP

