Varios drones fueron observados de nuevo sobrevolando instalaciones militares en Dinamarca durante la noche, por segundo día consecutivo, anunció el domingo el ejército danés.

"Las fuerzas armadas confirman que se han observado drones sobre varias de sus instalaciones durante la noche. Se han desplegado varios recursos", indicó el ejército en un comunicado sin más precisiones.

Durante toda la semana se han registrado incidentes similares. Según los medios daneses, ningún aeropuerto tuvo que cerrar en esta ocasión.

La aparición de drones en Dinamarca y Noruega desde el 22 de septiembre ha obligado a cerrar varios aeropuertos. Aunque se desconoce su origen, Dinamarca insinuó una posible implicación rusa.

El sábado, el ejército danés declaró que varios drones no identificados habían sido observados sobre "varias instalaciones militares" de madrugada, sin dar más detalles.

Tras estas intrusiones, la OTAN ha reforzado su vigilancia en el Báltico, dijo Martin O’Donnell, portavoz de la Alianza.

Las medidas incluyen el despliegue de plataformas de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, así como al menos una fragata de defensa aérea, añadió.

Copenhague albergará el miércoles y jueves una cumbre de la Unión Europea con la participación de jefes de gobierno.

