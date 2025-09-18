Unidos por primera vez después de las grandes manifestaciones y huelgas contra la reforma de las jubilaciones en 2023, los sindicatos salen a la calle para protestar contra los recortes anunciados este verano. Pese a la caída del Gobierno de François Bayrou y la ausencia de presupuesto, los sindicatos han mantenido la huelga y las manifestaciones están siendo masivas, según los sindicatos.

El sindicato CGT anuncia más de un millón de manifestantes en las protestas de las principales ciudades de Francia como París, Marsella, Besançon, Clermont-Ferrand o Toulouse. El ministerio del Interior francés rebaja esta cifra a 300.000 manifestantes, el balance es todavía provisional.

Los transportes urbanos están muy afectados por la huelga. En París, por ejemplo, salvo las líneas automáticas, todas las demás están cerradas y sólo funcionarán en las horas punta, pero con un servicio mínimo.

Un tercio de los maestros de los niveles maternal y elemental están de huelga, según el sindicato FSU-SnuiPP, mayoritario en el sector de la enseñanza.

La movilización de este jueves, es mucho mayor a la del pasado 10 de septiembre, una jornada convocada por el movimiento ciudadano “Bloqueemos todo”, en la que hubo acciones puntuales de bloqueo pero sin llegar a paralizar Francia.

A primera hora de esta mañana, se han registrado ya enfrentamientos entre policía y manifestantes en ciudades como Marsella y París donde estudiantes levantaron barricadas con mobiliario urbano delante de las entradas de Universidades y Liceos.

Se han registrado, según la policía 63 acciones de bloqueo en todo el país, como por ejemplo en carreteras del sureste francés con operaciones “caracol” para ralentizar el tráfico.

Sin Gobierno, ni presupuesto

La jornada de protesta de este jueves fue convocada este verano después de que el ex primer ministro, François Bayrou, presentara un presupuesto con un recorte de 44.000 millones de euros y la supresión de dos días festivos.

Después de que Bayrou perdiera la moción de confianza en la Asamblea Nacional, Emmanuel Macron nombró a un nuevo primer ministro la semana pasada, se trata de Sebastian Lecornu, quien continúa con las consultas con los diferentes partidos para intentar formar un nuevo gobierno y redactar un presupuesto más consensual, de momento sin éxito.

