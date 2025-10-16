En Perú, las fuertes manifestaciones contra el nuevo Gobierno han dejado un muerto y más de 100 heridos, entre manifestantes y policías. Hay una veintena de detenidos reconocidos oficialmente.

Con informaciones de Carlos Noriega, nuestro corresponsal en Lima

Las protestas que presionaron al Congreso para que destituya a Dina Boluarte, ahora apuntan a pedir la salida del nuevo presidente, José Jerí, congresista de la mayoría parlamentaria formada por una coalición de partidos de derecha y extrema derecha. Tiene un rechazo de más del 90% de la población.

Diferentes grupos y organizaciones, incluyendo a los jóvenes de la generación Z, habían convocado una marcha nacional este 15 de octubre en rechazo al presidente interino y pidiendo acciones concretas para enfrentar la creciente inseguridad, corrupción y crisis política que vive el país.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Miles de personas se manifestaron por las calles del centro de Lima y en otras ciudades del interior del país, demandando que se vayan todos. Una de las jóvenes estudiantes que estaba en la movilización dijo a RFI que “estamos aquí pidiendo que no tengamos un presidente violador, que se nos respete nuestros derechos”.

“Hartos de la continuidad de la corrupción”

Jerí llegó a la Presidencia de la mesa directiva del Congreso en julio pasado pese a ser objeto de una investigación por presunta violación sexual. La denuncia, abierta en enero de 2025, fue archivada en agosto por la Fiscalía debido a la falta de pruebas. Jerí siempre negó las acusaciones.

“Estamos hartos de la continuidad de la corrupción”, explicó otro de los manifestantes. Jerí, que también tiene acusaciones por corrupción, es visto por muchos como la continuación de Boluarte. “Quiero un país en el cual sea libre y pueda, por favor, hacer justicia a tantas muertes”, afirmó otro manifestante.

El recién nombrado gabinete ministerial, encabezado por un jurista de la extrema derecha que ha llamado “subversivos” a los manifestantes, ha incrementado la indignación contra el nuevo Gobierno.

La manifestación pacífica terminó con represión cuando la policía lanzó bombas lacrimógenas y perdigones contra los manifestantes.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más