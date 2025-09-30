El plan de alto el fuego en Gaza del presidente estadounidense ha sido aceptado por el primer ministro israelí. También ha sido bien recibido por las familias de los rehenes israelíes. El grupo terrorista palestino Yihad islámico ha rechaza la iniciativa, mientras se espera la respuesta de Hamás. ¿Y qué opinan los palestinos de todo esto? Las opiniones son bastante dispares.

Con nuestra corresponsal en Ramala, Amira Souilem

Ha caído la noche en Ramala, en Cisjordania, este domingo 29 de septiembre. Comienza la reunión entre Trump y Netanyahu. Mourad, taxista, intenta captar las últimas noticias procedentes de Washington.

“Trump es el líder de la primera potencia mundial. Puede presionar a Netanyahu para que se encuentre una solución. Hay que poner fin a este sufrimiento, a estas matanzas, a estas casas destruidas cada día. Espero que haya paz para todos”, opina.

Una esperanza que hace sonreír a uno de sus compañeros. “Trump presenta un nuevo plan cada dos por tres. No me interesa esta reunión. Seguro que el resultado favorecerá a los israelíes. Estos dos hombres son unos criminales”, asegura.

En una cafetería del barrio, la televisión está sintonizada en el canal catarí Al Jazeera. Se trata de una edición especial en directo desde Washington, Tel Aviv, Gaza y Ramala. Un hombre apaga el sonido del televisor. “Yo soy de Gaza y mi familia está en Gaza. No van a cambiar nada. Todo esto es una farsa”, estima.

Nadie oirá a Donald Trump reafirmar su apoyo a Israel y a su seguridad. Ni a Benjamín Netanyahu explicar que “terminará el trabajo” si Hamás rechaza la propuesta.

