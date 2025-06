11/06/2025 · 05:47 AM

Casi a diario, el ejército israelí dispara contra multitudes hambrientas en Gaza, hay decenas de muertos y los hospitales están desbordados con los heridos. Miles de personas se concentran cerca de los centros de distribución de ayuda humanitaria, en busca de alimentos, arriesgando sus vidas. Con el corresponsal de RFI en Jerusalén, Sami Boukhelifa.

Los pocos hospitales que aún siguen operativos en el enclave tienen grandes dificultades para hacer frente al flujo constante de heridos. Una joven gazatí da su testimonio de forma anónima desde el hospital de campaña británico situado en el sur de la Franja de Gaza. Está junto a la cama de su hermano, gravemente herido por disparos del ejército israelí, cuando intentaba conseguir un paquete de ayuda alimentaria.

"Recibió dos balas explosivas en el abdomen y en el antebrazo. La herida del abdomen fue tratada, pero la del antebrazo es complicada. Varios tendones flexores de los dedos fueron seccionados. Los cirujanos se vieron obligados a suturar tres tendones en uno solo, que era el único que estaba sano", explica la joven.

Es una medicina de guerra, con los medios disponibles. Por ahora, el joven ha perdido el uso de la mano derecha. "Mi hermano es diestro… De verdad esperamos poder evacuarlo para que reciba tratamiento en el extranjero. Los hospitales de aquí no pueden hacer nada por él. No culpo a los médicos, hicieron lo imposible para salvarle la mano, pero se trata de un hospital de campaña bajo carpas. No pueden atender a más de 20 o 30 personas por día".

Aumenta el número de heridos por bala

Desde finales de mayo, «el número de muertos y heridos por bala, debido a disparos israelíes, se ha disparado en Gaza», cuenta la joven.

"Son masacres gratuitas, diarias. La mayoría de las víctimas fueron asesinadas o heridas frente a los centros de distribución de ayuda. Mi hermano tiene tres hijos, solo quería encontrar algo de comida para ellos. No es un temerario", asegura.

Desde finales de mayo, la distribución de alimentos en Gaza está gestionada por una empresa apoyada por Israel. Su seguridad está a cargo de empresas privadas estadounidenses que emplean a exsoldados, todo bajo el control del ejército israelí. Esto ha provocado un caos denunciado por la ONU.

