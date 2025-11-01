La Asamblea Nacional francesa votó este 31 de octubre en contra de la tasa Zucman, tanto en su versión inicial como en su versión suavizada. Sin embargo, los diputados aprobaron la suspensión de la reforma de las pensiones.

Francia se encuentra bajo presión para aprobar los presupuestos antes de que finalice el año, con el fin de controlar su déficit y su creciente deuda, pero los esfuerzos se han visto obstaculizados por un estancamiento político.

Tasa Zucman

La Cámara Baja francesa rechazó este viernes con 228 votos en contra y 172 a favor un impuesto sobre el patrimonio propuesto por la izquierda, que ha amenazado con tumbar el Gobierno si no se incluye en los presupuestos un gravamen a los más ricos.

Un bloque de izquierda formado por los partidos socialista, comunista y los ecologistas, junto con la formación de izquierda radical La Francia Insumisa, había propuesto la llamada "tasa Zucman", consistente en imponer con un 2% anual los patrimonios superiores a 100 millones de euros (115 millones de dólares).

"Su intransigencia le está llevando por el camino equivocado", declaró el diputado socialista Boris Vallaud, dirigiéndose al primer ministro Sébastien Lecornu, presente en la votación del viernes. "Desde que estamos en esta cámara, no ha habido el más mínimo compromiso", afirmó Vallaud.

Laurent Wauquiez, líder parlamentario del partido conservador Los Republicanos (LR), acogió con satisfacción la votación y afirmó que el impuesto "destruiría puestos de trabajo y la actividad económica". Por su parte, Lecornu expresó su "profundo desacuerdo" con la propuesta del impuesto sobre el patrimonio, afirmando que no existe ningún "impuesto milagroso".

Suspensión de la reforma de las pensiones

Lecornu prometió sacar adelante unos presupuestos, después de que el Parlamento hiciera caer a sus dos predecesores por las propuestas de recorte de gastos. Evitó la censura de su Gobierno a principios de este mes al aceptar suspender una reforma de las pensiones muy impopular bajo la presión de los socialistas.

Los diputados aprobaron el viernes en comisión la suspensión de la reforma, a pesar de las reticencias del bando gubernamental y de una parte de la izquierda, que denuncia una suspensión engañosa.

Incluido en el presupuesto de la Seguridad Social, el artículo sobre la suspensión de la reforma de 2023, que elevaba progresivamente la edad legal de jubilación a 64 años, fue aprobado por 22 votos a favor y 12 en contra. La ultraderechista Agrupación Nacional y los socialistas votaron a favor.

A la derecha, los diputados de Los Republicanos y Horizontes votaron en contra de la suspensión. Lo mismo hicieron Los Insumisos, por razones diametralmente opuestas: LFI “nunca votará a favor de ningún texto que prevea el aplazamiento de la edad de jubilación a los 64 años”, declaró Hadrien Clouet, añadiendo en X: “Hay una mayoría para derogarlo. El resto es una farsa”.

Los ecologistas se abstuvieron, pidiendo que se incluyeran las carreras profesionales largas en el dispositivo y diferentes vías de financiación que no recayeran sobre los asegurados. Los diputados del oficialista Renaissance también se abstuvieron para no obstaculizar el “debate” presupuestario, según expresó la diputada Annie Vidal.

