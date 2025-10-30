Las autoridades libanesas han denunciado la última incursión del Ejército israelí, que se saldó con un muerto en una redada en el edificio municital de Blida, cerca de la frontera. Beirut critica la inacción de los estados garantes de su acuerdo de paz con Tel Aviv, pero la principal potencia involucrada, Estados Unidos, tolera este tipo de ataques como forma de presión al Gobierno libanés para que logre el desarme de Hezbolá.

De nuestro corresponsal en Beirut, Joan Cabasés Vega.

El ejército de Líbano asegura que Israel ha violado más de 1.500 veces el acuerdo de tregua con el partido-milicia libanés Hezbolá desde su firma en noviembre, pero la última supone una escalada.

A la una de la madrugada, tropas israelíes han incursionado en territorio libanés y han asaltado el edificio municipal de la localidad de Blida, a un kilómetro de la frontera. Ahí, han llevado a cabo una redada de tres horas de duración y han ejecutado con 4 disparos a Ibrahim Salameh, un trabajador municipal.

El Ejército de Israel ha justificado sus acciones en un comunicado alegando que ese edificio municipal ha sido utilizado por Hezbolá para “actividades terroristas” y ha añadido que se ha disparado al detectar una “amenaza directa”, en aparente alusion al trabajador.

Los máximos dirigentes libaneses han rechazado hoy la agresion israelí y se preguntan dónde están los países garantes del acuerdo, principalmente EE.UU., a la hora de impedir las violaciones israelíes.

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, ha ordenado al Ejército que “se enfrente a cualquier incursión israelí” en Líbano. Pero es improbable que exista ninguna confrontación. El precario Ejército libanés depende en gran medida de las donaciones de EE.UU., que arma Israel hasta los dientes mientras niega a Líbano armas ofensivas.

Israel aumentó durante los últimos días sus ataques contra Líbano en un intento de presionar el Gobierno libanés en el desarme de Hezbolá. La Casa Blanca, que tolera esos ataques, exige a Líbano que consiga ese desarme o le insinúa que estará expuesto a una próxima ofensiva israelí.

