El comercio de drogas alcanza niveles récord de producción, rutas diversificadas y consumo masivo en todas las regiones. La cocaína, las drogas de síntesis y los opioides reconfiguran un negocio en constante expansión. Un panorama de las grandes tendencias que configuran hoy el tráfico mundial con motivo del Día Mundial contra la Droga. Informe de Aurore Lartigue, periodista de RFI.

El auge de la producción, de las rutas globales y de los precios elevados convierten al narcotráfico en uno de los negocios más lucrativos del planeta. Aunque el número de consumidores en el mundo al año (25 millones) sigue siendo mucho más bajo que el del cannabis (228 millones de personas), la cocaína se vende a un precio mucho más alto. Resultado: en Francia e incluso en Europa, se estima que el mercado de la cocaína rivaliza, en valor monetario, con el del cannabis, e incluso estaría a punto de superarlo.

En todo caso nunca ha habido tanta "polvo blanco" en circulación en el mundo como en 2023. "Con más de 3.708 toneladas, la producción ilegal mundial estimada de cocaína alcanzó un nuevo récord en 2023, casi un tercio más (34 %) que el año anterior", según el informe 2025 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC), y más de tres veces más que en 2010. La producción está cada vez más concentrada en Colombia, que ha visto aumentar de nuevo la superficie de los cultivos ilícitos de coca, planta de la que se obtiene esta sustancia, mientras que en Bolivia y Perú —los otros dos países productores— la producción se estanca.

Ecuador, país de tránsito

Para escapar a los controles, las rutas del tráfico de cocaína cambian y pasan ahora a menudo por países de tránsito como Brasil o, más recientemente, Ecuador. Las Antillas francesas (Martinica y Guadalupe) desempeñan un papel importante como zona de rebote hacia Francia continental. En 2024, de las 52 toneladas de droga incautadas en Francia, en su mayoría cocaína, 33 procedían únicamente de esta región, según la justicia. Los puertos de Róterdam, Amberes y Le Havre se han convertido en plataformas clave del tráfico en Europa. África también es considerada una zona de tránsito entre Sudamérica y Europa. En 2015, las incautaciones en el Sahel (Burkina Faso, Malí, Níger) ascendían a 13 kilos; en 2022 alcanzaron casi 1.500 kilos.

Explosión del consumo en el sur

La oferta aumenta, la demanda también. Y las incautaciones reflejan las tendencias: han explotado en todos los continentes, especialmente en Europa, donde superan por quinto año consecutivo las cantidades interceptadas en Norteamérica, y en zonas hasta entonces marginales como África y Asia (+84 % en 2023 respecto a 2022). "La dicotomía Norte-Sur ya no funciona realmente, con el Sur productor y el Norte consumidor. Estamos asistiendo a una explosión del consumo de cocaína en los países del Sur", subraya Michel Gandilhon, experto en seguridad y defensa en el Cnam y especialista en los tráficos de drogas.

Expansión de las drogas de síntesis, amenaza mayor

En la sombra de mercados clásicos como la cocaína o la heroína, otro segmento no deja de crecer: el de las drogas de síntesis. Producidas en laboratorio a partir de precursores químicos, a menudo legales o semilegales, estas sustancias —fentanilo, catinonas, cannabinoides sintéticos, nitazenos…— trastocan los circuitos tradicionales de producción y tráfico. "Con las drogas de síntesis ya no hacen falta campos de amapola y de opio, ni un proceso natural largo y complejo de poner en marcha», explica Michel Gandilhon. «Es una emancipación de las limitaciones ligadas a la naturaleza y a los cultivos".

En 2025, la ONUDC registraba más de 1.100 nuevas sustancias psicoactivas (NPS) en el mundo. Más rentables y fáciles de ocultar, su proliferación rápida supera la capacidad de los Estados para prohibirlas o detectarlas. Solo en 2023, 34 países y territorios informaron de la aparición de 44 nuevas sustancias psicoactivas, de las cuales los cannabinoides sintéticos constituyeron el grupo más numeroso.

En Europa, el informe anual del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) señala que las incautaciones de sustancias de síntesis superan a las de drogas de origen vegetal. Sustancias como la 3-MMC y los nitazenos, que pueden ser hasta 500 veces más potentes que la morfina, preocupan a las autoridades sanitarias. Su composición cambia regularmente, lo que vuelve imprevisibles sus efectos y riesgos. También alimentan nuevos circuitos de venta, en particular a través de la darknet o de las redes sociales. "La expansión rápida de la industria de drogas de síntesis ilícitas representa una amenaza mayor para la salud pública mundial, con consecuencias potencialmente desastrosas para la humanidad", declaró el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), organismo de la ONU.

Los opioides, una crisis con múltiples facetas

Desde la década de 1990, Estados Unidos enfrenta una crisis sin precedentes ligada a la prescripción excesiva de opioides, alentada en aquel entonces por los laboratorios farmacéuticos. Millones de personas se volvieron adictas a estos potentes analgésicos. Hoy, esa dependencia se ha desplazado hacia los opioides de síntesis como el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína. Actualmente vendido ilegalmente en las calles, se produce en laboratorios clandestinos mexicanos a partir de precursores químicos importados de China. En 2023, estas sustancias provocaron la muerte de 75.000 estadounidenses, según los CDC. Una luz de esperanza: en 2024, el número de víctimas retrocedió a 48.000, su nivel más bajo en cinco años.

Europa, por su parte, se ha visto hasta ahora en gran medida al margen de esta epidemia de fentanilo, aunque se han detectado casos de tráfico. Sin embargo, el Viejo Continente sigue marcado por otro opioide: la heroína, que continúa causando estragos, a menudo en la sombra. La heroína sigue estando implicada en una parte importante de las muertes relacionadas con las drogas: 1.800 fallecimientos en la UE en 2022, según el OEDT. Se cuentan unos 900.000 consumidores en Europa, frente a 23 millones de cannabis y 4 millones de cocaína.

Desde la prohibición del cultivo de amapola por parte de los talibanes en Afganistán en 2022, las autoridades europeas temían un repunte de los opioides de síntesis. "Eso no ha ocurrido todavía porque las reservas de opio, un producto no perecedero, eran enormes tras años de producción récord", explica Michel Gandilhon. Pero las agencias sanitarias llaman a la vigilancia ante el riesgo de un viraje hacia las sustancias artificiales. Los nitazenos, opioides aún más potentes, suscitan gran preocupación. Representan ahora la mitad de los nuevos opioides detectados y han provocado oleadas de sobredosis mortales en varios países europeos.

Todas las capas de la sociedad implicadas

Durante mucho tiempo confinada a poblaciones marginadas o a ambientes festivos, el consumo de drogas se ha extendido ampliamente al conjunto de la sociedad, desde las grandes metrópolis hasta las pequeñas ciudades, de los barrios populares a las clases medias altas. En su último informe, el Observatorio Francés de Drogas y Tendencias Adictivas (OFDT) subraya que la creciente disponibilidad, la caída de los precios y las nuevas formas de distribución (entrega a domicilio, venta a través de redes sociales) han ampliado considerablemente el acceso a las sustancias.

El informe 2025 de la ONUDC confirma y refuerza esta tendencia, mencionando una «difusión horizontal y vertical» del consumo: horizontal entre medios sociales, vertical hacia públicos más jóvenes. Insiste en el aumento del consumo en entornos profesionales bajo presión (logística, finanzas, salud), así como entre estudiantes y adolescentes, con una precocidad creciente en varias regiones del mundo, especialmente en Europa. El consumo ya no se limita a la búsqueda de placer, sino que se vuelve funcional: mejorar el rendimiento, regular el sueño o el estado de ánimo, aumentar la concentración.

Cocaína, anfetaminas, metanfetaminas, incluso microdosis de LSD: algunos productos se utilizan hoy como estimulantes o para "aguantar". Se observa así el auge de las llamadas drogas funcionales, con consecuencias sanitarias aún poco evaluadas.

La UE, zona de implantación operacional para narcos sudamericanos

Con la masificación de un mercado de la droga que genera decenas de miles de millones de euros cada año, las organizaciones criminales han alcanzado un tamaño crítico que las ha convertido en actores geopolíticos de pleno derecho. Una importancia visible en Colombia o en México, donde han infiltrado desde hace décadas los más altos niveles del poder, con numerosos gobernadores vinculados a los carteles, así como en ciertos países de Centroamérica.

El informe 2025 de la ONUDC va más lejos y describe a estas organizaciones como "entidades no estatales dotadas de influencia territorial, económica y política". Cita a Ecuador como ejemplo destacado: en pocos años, el país se ha convertido en un hub principal para el tráfico de cocaína, al precio de una explosión de violencia, ataques en prisiones e incluso el asesinato de un candidato presidencial.

Hoy en día, algunas organizaciones criminales sudamericanas no dudan en deslocalizar su producción directamente en Europa. La UE se convierte en una "zona de implantación operacional" para algunas de estas estructuras, en particular para actividades logísticas, de producción y de blanqueo, subraya el último informe de la ONUDC. Varios laboratorios clandestinos de transformación de pasta de coca o de producción de drogas de síntesis han sido descubiertos en Países Bajos o Polonia, a veces gestionados por químicos enviados desde América Latina. En mayo pasado, se descubrió en el sur de Francia un laboratorio de metanfetaminas vinculado al poderoso cartel mexicano de Sinaloa.

