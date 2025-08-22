La ONU declaró oficialmente el viernes la hambruna en Gaza, la primera en afectar a Medio Oriente, después de que sus expertos advirtieran que 500.000 personas se encontraban en una situación "catastrófica". Israel asegura que la ONU se ha desviado de sus propias reglas para fabricar un documento “a medida para la falsa campaña de Hamás”.

La hambruna en Gaza, declarada oficialmente por la ONU el viernes, "podría haberse evitado" sin "la obstrucción sistemática de Israel", acusó el director de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

"Esta es una hambruna que podríamos haber evitado si nos lo hubieran permitido. Pero los alimentos se acumulan en las fronteras debido a la obstrucción sistemática de Israel", declaró Fletcher en una rueda de prensa en Ginebra, añadiendo que "esta hambruna nos atormentará a todos".

Tras meses de advertencias sobre una hambruna en el territorio devastado por la guerra, la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), organismo de la ONU con sede en Roma, confirmó que una hambruna estaba en curso en la gobernación de Gaza y que debería extenderse a las gobernaciones de Deir al Balah y Jan Yunis de aquí a finales de septiembre.

Israel rechaza informe del IPC y afirma que "no hay hambruna en Gaza"

No hay hambruna en Gaza", afirmó el viernes Israel rechazando categóricamente el informe que llega a la conclusión contraria, presentando dicho estudio como parcial y basado "en las mentiras de Hamás".

"El IPC (Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria) acaba de publicar un informe fabricado 'a medida' para la falsa campaña de Hamás", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí en un comunicado.

Acusando al IPC de haberse "desviado de sus propias reglas e ignorado sus propios criterios", el texto añade que "todo (el informe) se basa en las mentiras de Hamás blanqueadas por organizaciones con intereses particulares".

