Es conocida sobre todo por su software espía “Pegasus”, que ha permitido espiar a miles de activistas, periodistas y políticos. El grupo israelí NSO pasará a manos estadounidenses. Sus compradores acaban de nombrar a su frente a un ex miembro de la administración Trump, David Friedman, que además fue embajador de Estados Unidos en Israel. El objetivo: limpiar la imagen del grupo, salpicada por uno de los mayores escándalos de ciberespionaje.

En julio de 2021, una amplia investigación de un consorcio de medios de comunicación sacó a la luz el “proyecto Pegasus”. Durante años, el grupo israelí NSO ha vendido a gobiernos de todo el mundo su software espía para penetrar a través de WhatsApp en cualquier teléfono y acceder a los mensajes, las fotos, el micrófono y la cámara sin que el usuario tenga que hacer nada. Hasta 50.000 personas, entre periodistas, activistas y responsables políticos, han sido espiadas de esta manera.

Lista negra

En Estados Unidos, NSO está incluida en la lista negra del Departamento de Comercio, y el uso de software espía fue prohibido por la administración federal a las agencias federales por Joe Biden en 2023. El pasado mes de mayo, el grupo israelí fue condenado a pagar cuatro millones de dólares en concepto de daños y perjuicios a Meta y a dejar de atacar WhatsApp.

Hacer olvidar los escándalos

Desde el inicio de sus problemas legales, la empresa ha atravesado dificultades financieras y ha cambiado de manos en varias ocasiones. La adquisición del grupo por parte de inversores estadounidenses tiene como objetivo hacer olvidar los escándalos. A la cabeza, David Friedman, un allegado de Donald Trump, pretende utilizar sus contactos para desarrollar sus servicios en la policía y los servicios de inteligencia estadounidenses.

