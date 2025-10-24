Lula quiere volver a ser presidente y así lo ha hecho saber este jueves en Indonesia, durante su gira por el sudeste asiático. Pero esto, para los brasileños, no es noticia porque ya se veía venir. Entrevista con Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po en Paris.

"Toda la gente ya lo sabía", dice Thomás Zicman, politólogo brasileño del Centro de Investigaciones Políticas de Sciences Po Paris. "Si las cosas siguen como van ahora, Lula sería el favorito en 2026″.

El presidente brasileño lidera los sondeos tras el choque con Donald Trump, quien lo ha acusado de "caza de brujas" por el juicio al expresidente Jair Bolsonaro. Al igual que ha ocurrido con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum, el soberanismo frente a Trump les está dando buenos resultados a ambos.

"Las agresiones verbales de Trump ayudan a aquellos que son atacados por él. Y la oposición, que algunas veces intenta decir que está del lado de Estados Unidos, pierde, porque son declaraciones percibidas como ataques a la soberanía nacional", dice este especialista.

La derecha no encuentra sucesor a Bolsonaro

La derecha baraja varios nombres para presentar a un candidato de cara al año que viene, pero de momento no parece encontrar a uno tan fuerte como en su día lo fue Bolsonaro.

Entre los candidatos potenciales de la derecha están, entre otros, "el gobernador de San Pablo, hoy gobernador de Minas Gerais, una región muy grande. O los hijos de Bolsonaro, que son un poco más radicales. La mujer de Bolsonaro. Todos ellos están en una lucha interna y esto, al final, favorece a Lula", subraya Zicman.

Ni siquiera la reciente controversia sobre la exploración de la petrolera estatal brasileña Petrobras en el Amazonas parece afectar notablemente la imagen de Lula, cuando resta un mes de la conferencia climática de la COP 30, que tendrá lugar precisamente en Brasil.

"La naturaleza no es un tema prioritario en las elecciones. Es algo curioso y triste. Para mucha gente en Brasil lo que más importa son las cuestiones de orden económico. Algunas personas piensan también en cuestiones ligadas a la democracia, sobre todo, porque tenemos la extrema derecha que amenaza la democracia, las instituciones, etc. Pero hay poca gente en Brasil que va a votar pensando en la naturaleza. Inclusive si hay desastres naturales en Brasil, pero esto aún no es un tópico electoral", concluye.

Mientras tanto, el presidente brasileño sigue estrechando sus relaciones comerciales con varios países asiáticos tras la guerra arancelaria de Trump. Este año ha viajado a Japón, Vietnam, China y ahora a Indonesia, nuevo socio del grupo económico de los BRICS, con el que también está trabajando en un acuerdo de libre comercio con Mercosur.

