13/06/2025 · 07:08 AM

Los miembros de la Asamblea General votaron abrumadoramente a favor de la resolución, con 149 votos a favor, 19 abstenciones y 12 votos en contra. Estados Unidos bloqueó una petición similar en el Consejo de Seguridad la semana pasada. El texto también exige la liberación de los rehenes retenidos por Hamás, el regreso de los prisioneros palestinos detenidos por Israel y la retirada total de las fuerzas israelíes de la Franja de Gaza.

Con Carrie Nooten, corresponsal de RFI en Nueva York

Esta resolución de la Asamblea General no es vinculante, por lo que no expondrá a Israel ni a Hamás a sanciones si no la respetan, pero esta votación tiene un peso político. Con solo diez apoyos, principalmente de las islas del Pacífico, Estados Unidos e Israel quedaron aislados.

“Urgencia moral”

España propuso este texto mientras se prolonga el bloqueo de la ayuda humanitaria a Gaza. Los países árabes también han participado en la maniobra, como Libia, que ha hecho un llamamiento a “una urgencia moral global para detener este genocidio del siglo XXI”. Israel denunció un texto “sesgado”, que “culpa por completo a su país” y no denuncia suficientemente los crímenes de Hamás.

¿Boicot contra Israel?

El embajador palestino, por su parte, pidió que se presionara a Israel con boicots. Esta votación marca la pauta de cara a la cumbre franco-saudita sobre la solución de dos Estados que se celebrará la próxima semana en Nueva York. Washington ha instado a los países a no participar en ella y advierte de que los países que “tomen medidas antiisraelíes” de aquí a entonces podrían “sufrir consecuencias diplomáticas”.

