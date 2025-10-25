La justicia francesa condenó a una mujer a la pena máxima prevista en su legislación, por violar, torturar y matar en 2022 a una adolescente de 12 años. Una tragedia que estremeció a la opinión pública y a la clase política francesas.

La condena retumbó en el Tribunal de París tras un proceso judicial doloroso pqrq los familiares de la víctima y que conmocionó a la sociedad.

Dahbia Benkired, una marginal de 27 años, se convirtió en la primera mujer condenada en Francia a la cadena perpetua incondicional, como había reclamado también la fiscalía.

El tribunal retuvo en su decisión "la extrema crueldad" de los hechos y el "perjuicio psicológico indescriptible causado a la víctima y a la familia" en circunstancias "casi innombrables".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

El asesinato de Lola, 12 años, tuvo lugar en 2022 en el edificio donde vivía en París, un hecho que causó una tormenta política en Francia por ser la homicida una argelina en situación irregular. Tras el sórdido asesinato de la menor, los partidos de derecha y ultraderecha reclamaron leyes más estrictas contra los inmigrantes. Aunque la familia de la víctima rápidamente solicitó que el asesinato de Lola no se usara con fines políticos.

"Pido perdón y es horrible lo que hice. Es todo lo que tengo que decir", dijo Benkired en sus últimas palabras, antes de que los magistrados y el jurado popular se retiraran a deliberar.

El homicidio de Lola tuvo lugar en la residencia donde vivía y donde sus padres trabajaban como conserjes.

Las imágenes de videovigilancia de la residencia situada en un barrio familiar mostraron a la acusada acercándose a la adolescente de 12 años, cuando esta regresaba de clase. Benkired la obligó a acompañarla al apartamento de su hermana, donde la sometió a actos sexuales, la golpeó con tijeras y un cúter, y la asfixió con cinta adhesiva, según la investigación.

A continuación, metió el cadáver en un baúl y se dio a la fuga, pero fue detenida en casa de un amigo un día después.

El juicio no permitió explicar los verdaderos motivos del asesinato, ya que la acusada mantuvo explicaciones incoherentes, fluctuantes y contradictorias ante la investigación.

Su abogado, Alexandre Valois, apuntó a los "traumas" vividos por su cliente desde su infancia, como violaciones, prostitución o consumo de cánnabis.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más