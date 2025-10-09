El Estado hebreo y el grupo terrorista Hamás llegaron a un entendimiento para poner fin a dos años guerra en Gaza. La primera fase del plan del presidente estadounidense contempla la liberación de una veintena de secuestrados aún con vida y la liberación de 2.000 prisioneros palestinos.

El acuerdo fue anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump en su red Truth Social y confirmado posteriormente por Catar -uno de los mediadores del pacto- y fuentes de Hamás que participan en las negociaciones indirectas en Egipto.

Trump dijo estar "muy orgulloso" de anunciar el acuerdo, con el cual "TODOS los rehenes serán liberados pronto e Israel retirará sus tropas a una línea acordada, como los primeros pasos hacia una paz fuerte, duradera y eterna".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

"Todos los rehenes regresarán a casa", posteó la Casa Blanca, con la reacción de familiares de los israelíes secuestrados.

Se espera que el acuerdo sea firmado el jueves alrededor de mediodía (09H00 GMT) en Egipto.

El intercambio debe tener lugar en las 72 horas siguientes al inicio de la implementación del acuerdo.

El pacto también prevé "retiros específicos de tropas israelíes que coincidan con el intercambio y la entrada de ayuda" humanitaria a la Franja de Gaza.

Con el acuerdo, se estima que entrarán a diario al menos 400 camiones de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza los primeros cinco días después del cese el fuego, y que aumente con el pasar de los días, dijo una fuente de Hamás.

También prevé el "regreso de las personas desplazadas desde el sur de la Franja de Gaza a (la Ciudad de) Gaza y al norte de inmediato”, según una fuente cercana a las negociaciones citada por la agencia AFP.

“Un gran día para Israel”

Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. "Es un gran día para Israel", expresó el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien agradeció a Trump y adelantó que reuniría a su gabinete para aprobar el acuerdo, alcanzado con mediación de Egipto y Catar.

"Con ayuda de Dios" todos los rehenes regresarán a sus hogares, expresó Netanyahu.

Hamás aseguró que el pacto "prevé el fin de la guerra" y pidió a Trump que vigile que Israel cumpla su parte. En cuanto al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, elogió este jueves el acuerdo de alto el fuego en Gaza alcanzado por Israel y Hamás, y expresó su esperanza de que conduzca al establecimiento de un Estado palestino independiente.

En una declaración en redes sociales, Abás acogió "con satisfacción el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de un acuerdo para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza" y expresó su "esperanza de que estos esfuerzos sean el preludio de una solución política permanente (…) que conduzca al fin de la ocupación israelí del Estado de Palestina y al establecimiento de un Estado palestino independiente".

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, celebró el anuncio del acuerdo e instó a las partes a "respetar plenamente" sus términos.

"Inmensa esperanza"

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, destacó este jueves la "inmensa esperanza" que suscita el acuerdo.

"Francia está dispuesta a contribuir a este objetivo. Lo discutiremos esta tarde en París con nuestros socios internacionales", escribió el mandatario en la red social X, en referencia a una reunión convocada para debatir las condiciones de la posguerra.

Desde España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, también celebró este jueves el acuerdo. "Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Pero también con justicia y con memoria. Para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás", indicó el líder socialista en su cuenta de X.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más