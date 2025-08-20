El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para conquistar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.
En El Cairo dicen que Hamás habría aceptado las condiciones de la tregua y la liberación de parte de los secuestrados, pero Israel continúa presionando y amenazando con invadir la ciudad de Gaza.
El plan, que se llamará "Carros de Gideon II", fue aprobado ayer por el ministro de Defensa, Katz. Incluye un esquema para absorber a los residentes de la ciudad de Gaza que serán desplazados hacia el sur. El ejército confirmó que se reclutarán a unos 130.000 reservistas para la operación, la mitad de los mismos ya de inmediato y se estima que los combates continúen hasta 2026.
Según Katz, "con la finalización de la operación, Gaza cambiará, y ya no tendrá el mismo aspecto que antes".
Las familias de los secuestrados, veinte aún estimados con vida y otros treinta muertos, exigieron una reunión de urgencia con el ministro y con el Jefe del Ejército, General Eyal Zamir, para que les expliquen de qué manera el operativo militar no resultará en la muerte o el asesinato por parte de Hamás, de sus hijos y maridos aún en cautiverio.
El pasado domingo, más de un millón y medio de israelíes abordaron calles, plazas y cruces de rutas exigiendo el fin de la guerra y la liberación de todos los secuestrados, pero el gobierno de Netanyahu continúa ignorando esa exigencia, reflejada también en una inmensa mayoría por los censos de opinión pública.
