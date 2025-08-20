El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aprobó el plan para conquistar Ciudad de Gaza y ordenó movilizar a 60.000 reservistas, mientras los mediadores siguen esperando este miércoles la respuesta del gobierno hebreo a una nueva propuesta de tregua en el devastado territorio palestino.

En El Cairo dicen que Hamás habría aceptado las condiciones de la tregua y la liberación de parte de los secuestrados, pero Israel continúa presionando y amenazando con invadir la ciudad de Gaza.

El plan, que se llamará "Carros de Gideon II", fue aprobado ayer por el ministro de Defensa, Katz. Incluye un esquema para absorber a los residentes de la ciudad de Gaza que serán desplazados hacia el sur. El ejército confirmó que se reclutarán a unos 130.000 reservistas para la operación, la mitad de los mismos ya de inmediato y se estima que los combates continúen hasta 2026.

Según Katz, "con la finalización de la operación, Gaza cambiará, y ya no tendrá el mismo aspecto que antes".

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Las familias de los secuestrados, veinte aún estimados con vida y otros treinta muertos, exigieron una reunión de urgencia con el ministro y con el Jefe del Ejército, General Eyal Zamir, para que les expliquen de qué manera el operativo militar no resultará en la muerte o el asesinato por parte de Hamás, de sus hijos y maridos aún en cautiverio.

El pasado domingo, más de un millón y medio de israelíes abordaron calles, plazas y cruces de rutas exigiendo el fin de la guerra y la liberación de todos los secuestrados, pero el gobierno de Netanyahu continúa ignorando esa exigencia, reflejada también en una inmensa mayoría por los censos de opinión pública.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más