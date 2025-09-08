El servicio de socorro de Israel reportó este lunes cuatro muertos tras un ataque a tiros en Jerusalén Este, que dejó además varios heridos.

Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30″, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.

Cinco de los heridos fueron trasladados a hospitales.

Este ataque con arma de fuego se asemeja a varios incidentes previos. Uno de los más mortales en los últimos años fue el ataque armado perpetrado contra una sinagoga en Jerusalén Este en enero de 2023, cuando al menos 7 personas fallecieron tras ser atacadas a tiros por un individuo que fue abatido por la policía.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más