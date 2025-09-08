El servicio de socorro de Israel reportó este lunes cuatro muertos tras un ataque a tiros en Jerusalén Este, que dejó además varios heridos.
Los servicios de emergencia y los equipos médicos "declararon la muerte de cuatro víctimas, entre ellas un hombre de unos 50 años y tres hombres de alrededor de 30″, según un comunicado de Magen David Adom, el equivalente israelí de la Cruz Roja.
Cinco de los heridos fueron trasladados a hospitales.
Este ataque con arma de fuego se asemeja a varios incidentes previos. Uno de los más mortales en los últimos años fue el ataque armado perpetrado contra una sinagoga en Jerusalén Este en enero de 2023, cuando al menos 7 personas fallecieron tras ser atacadas a tiros por un individuo que fue abatido por la policía.
