Los cadáveres de tres rehenes fallecidos que fueron devueltos por Hamás el domingo 2 de noviembre fueron identificados este lunes 3 de noviembre. El movimiento islamista se había comprometido a devolver 28 cadáveres, de los cuales quedan ocho en la Franja de Gaza. El Estado hebreo acusa a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres, lo que se justificaría por el estado de destrucción del enclave, ya que muchos cadáveres están enterrados bajo los escombros, según el movimiento palestino.

Las autoridades israelíes anunciaron el lunes 3 de noviembre que habían identificado los restos mortales entregados por Hamás el día anterior como los de tres soldados secuestrados el 7 de octubre de 2023. La noticia eleva a 20 el número de rehenes muertos entregados por el movimiento islamista, de un total de 28 que debe entregar.

“Tras la finalización del proceso de identificación por parte del Instituto Nacional de Medicina Forense, en cooperación con la policía israelí y el rabinato militar”, el ejército “informó a las familias de los rehenes caídos en combate (…) de que sus seres queridos habían sido repatriados a Israel e identificados”, indicó la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu en un comunicado.

El instituto forense israelí identificó los cadáveres de los tres soldados. El del cabo Daniel Oz, de 19 años, que servía en un batallón blindado cerca del kibutz de Nir Oz. Fue asesinado el 7 de octubre de 2023. El ejército israelí confirmó su muerte cinco meses después, precisando que su cuerpo se encontraba retenido en Gaza, según informa la corresponsal de RFI en Jerusalén, Frédérique Misslin.

También está el coronel Assaf Hamami, de 40 años. La mañana de la masacre, partió para defender el kibutz Nirim. Al llegar al lugar, el coronel Hamami envió un mensaje por radio: “Aquí el oficial al mando, declaración de guerra”. Es el militar de mayor rango que ha caído en manos de Hamás.

El tercer y último cadáver identificado es el del capitán Omer Neutra, un soldado de 21 años con doble nacionalidad israelí y estadounidense. Este tanquista fue asesinado el 7 de octubre. Su cadáver fue trasladado a Gaza por los infiltrados de Hamás responsables de la masacre. El ministro de Defensa, Israel Katz, presentó sus condolencias a las familias y elogió a estos militares muertos en combate durante el ataque del movimiento islamista.

Israel ha acusado en varias ocasiones a Hamás de ralentizar el proceso de devolución de los cadáveres, mientras que Hamás afirma que la lentitud se debe a que muchos restos mortales están enterrados bajo los escombros de Gaza.

