Un exsoldado británico es juzgado a partir de este lunes 15 de septiembre de 2025, en Belfast, por dos asesinatos y cinco intentos de asesinato durante los acontecimientos del “Bloody Sunday” (Domingo Sangriento), en Irlanda del Norte. El domingo 30 de enero de 1972, en Derry, paracaidistas británicos abrieron fuego contra una manifestación pacífica de militantes católicos, causando 13 muertos. Ningún soldado había sido juzgado hasta ahora.

Con nuestra corresponsal en Dublín, Clémence Pénard

Es una primicia histórica: un soldado británico tendrá que responder por sus actos, más de cincuenta años después del “Domingo Sangriento”. El juicio contra un ex paracaidista, apodado “soldado F”, comienza este lunes 15 de septiembre de 2025 en Belfast, Irlanda del Norte. El hombre está acusado de haber cometido dos asesinatos y cinco intentos de asesinato durante ese sangriento día.

Hace 53 años, el 30 de enero de 1972, paracaidistas británicos abrieron fuego contra una manifestación pacífica en Derry, causando 13 muertos. Se trata de uno de los momentos más oscuros del periodo conocido como “The Troubles”, la guerra civil que enfrentó a los republicanos, en su mayoría católicos, partidarios de la reunificación de Irlanda del Norte con Irlanda, y a los unionistas, leales a la Corona británica.

El primer soldado del “Bloody Sunday” en ser juzgado

En aquel momento, el ejército alegó que se trataba de una respuesta contra los “terroristas” del IRA, el Ejército Republicano Irlandés. Pero en 2010 se reconoció la verdad: las víctimas, algunas de las cuales fueron abatidas por la espalda y otras mientras yacían en el suelo con un pañuelo blanco en la mano, eran inocentes…

El pasado mes de diciembre, el “soldado F” se declaró inocente. Protegido por el anonimato, volverá a comparecer detrás de una gruesa cortina, por temor a represalias. Hasta ahora, ningún soldado ha sido juzgado por ese “Domingo Sangriento”.

