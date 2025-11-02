Cuatro meses después de los ataques israelíes y estadounidenses contra las instalaciones nucleares iraníes, el presidente Masoud Pezeshkian afirmó que Irán reconstruiría su programa nuclear con "más fuerza aún".

Con el corresponsal de RFI en Teherán, Siavosh Ghazi

Es la primera vez que el presidente iraní hace una declaración de este tipo. "La destrucción de edificios y fábricas no nos supondrá ningún problema; los reconstruiremos con más fuerza aún", declaró el presidente Pezeshkian.

Esta declaración se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara en varias ocasiones en los últimos meses que ordenaría nuevos ataques contra las instalaciones nucleares iraníes si Teherán intentaba reiniciar las instalaciones bombardeadas por Estados Unidos en junio.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

A finales de junio, Estados Unidos bombardeó las instalaciones nucleares de Fordoo, Natanz e Isfahán, sumándose a Israel en la guerra iniciada contra Irán. Una veintena de líderes de los Guardianes de la Revolución y una decena de científicos nucleares, así como unas mil personas, murieron en los bombardeos israelíes y estadounidenses.

Negativa de Irán a renunciar a su programa nuclear

Por su parte, Irán respondió lanzando varios cientos de misiles contra Israel, pero también contra una base estadounidense en Catar.

El sábado, el jefe de la diplomacia iraní afirmó que Teherán se negaba a entablar negociaciones directas sobre su programa nuclear o balístico, rechazando en cierto modo las peticiones del mediador omaní.

Teherán se niega a renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio o a limitar el alcance de sus misiles, tal y como lo ha solicitado Estados Unidos.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más