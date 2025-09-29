Es la primera vez que el régimen de Teherán notifica el nombre del hombre ejecutado. Se trata de Bahman Choubi Asl, al que la justicia iraní acusó de colaborar “estrechamente” con los servicios de inteligencia israelíes. Irán llevó a cabo una ola de detenciones tras lo guerra de 12 días que libró con Israel en junio pasado.

El hombre fue declarado culpable de espionaje y calificado por Irán como “uno de los espías más importantes” de Israel, enemigo acérrimo de Teherán. Fue ejecutado el lunes al amanecer, según la justicia iraní.

En junio pasado, Irán e Israel se enfrentaron en una guerra de 12 días, desencadenada por unos ataques israelíes sin precedentes en territorio iraní, dirigidos en particular contra instalaciones militares, gubernamentales y otras relacionadas con el programa nuclear de Teherán.

Irán respondió con lanzamientos de misiles y ataques con drones contra Israel. Desde que terminaron las hostilidades, Irán prometió juicios rápidos para las personas sospechosas de colaborar con Israel.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Desde entonces, el régimen persa ha anunciado varias detenciones por espionaje y la ejecución de varias personas declaradas culpables de trabajar con el Mossad, el servicio de inteligencia exterior israelí.

El poder judicial afirmó el lunes que Choubi Asl había colaborado “estrechamente” con los servicios de inteligencia israelíes, precisando que había tenido “acceso privilegiado a bases de datos vitales y soberanas” de la República Islámica. El 9 de agosto pasado, la justicia anunció la apertura de una investigación sobre 20 personas detenidas por sus presuntos vínculos con Israel.

La ofensiva israelí de junio causó la muerte de altos mandos militares, científicos nucleares y varios cientos de personas más, entre ellas civiles. Unos días antes, Irán había ejecutado a Roozbeh Vadi, un hombre acusado de haber transmitido información sobre un científico nuclear muerto durante la guerra.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más