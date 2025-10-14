Tras la alegría del reencuentro, comienza ahora el trabajo de reconstrucción para los secuestrados israelíes. Antes de su liberación el lunes 13 de octubre, vivieron 738 días en cautiverio a manos de Hamás en condiciones terribles, tal y como ellos mismos han relatado.

Con Frédérique Misslin, corresponsal de RFI en Jerusalén

Los rehenes liberados han comenzado a compartir con sus familiares detalles de su cautiverio. Pasaron hambre y perdieron entre un 30 % y un 40 % de su peso. Según el canal de televisión número 12 Avinatan, Or, por ejemplo, estuvo recluido en aislamiento total durante más de dos años. Elkana Bohbot pasó todo su cautiverio encadenada en un túnel, donde perdió la noción del tiempo y el espacio. Y Matan Angrest fue torturado muy severamente por ser militar.

Leer tambiénTrump insta al pueblo palestino a "desmarcarse del terrorismo y la violencia"

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

En manos de Hamás, existía la amenaza de una ejecución en cualquier momento, con armas apuntando a la cabeza. Y luego están los que murieron. El lunes 13 de octubre, los israelíes recuperaron cuatro ataúdes. Los restos enviados al instituto forense deben ser identificados en un plazo de 24 horas. Las familias de los rehenes fallecidos claman traición, ya que el acuerdo preveía el regreso de todos los cautivos, vivos y muertos.

Leer tambiénIsrael recibe con alegría y congoja a los últimos secuestrados vivos

¿Acuerdo en peligro?

Las autoridades israelíes habían previsto este retraso y contemplaban recuperar entre 10 y 15 cadáveres: cuatro de 28 es poco. En cuanto al acuerdo, cada paso es ahora frágil, ya que los actores entran en la que quizá sea la parte más complicada de las negociaciones.

El primer punto difícil es el desarme de Hamás. El presidente francés, Emmanuel Macron, matizó el lunes 13 de octubre en Egipto que “no se desmantela de la noche a la mañana un grupo terrorista con miles de combatientes, túneles y armamento”.

También está la cuestión de la retirada del ejército israelí: ¿cuándo y hasta dónde? Queda también la importantísima cuestión del envío de ayuda humanitaria a Gaza, la reconstrucción y la gobernanza del enclave palestino, y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización.

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más