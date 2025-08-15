Los 185 países reunidos en Ginebra no lograron ponerse de acuerdo en madrugada del viernes 15 de agosto sobre un texto vinculante para luchar contra la contaminación plástica, que cada vez es más grave en todo el planeta. La ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, se mostró “decepcionada” y “enfadada”.

“No tendremos un tratado sobre la contaminación plástica aquí en Ginebra”, resumió el representante de Noruega durante una sesión plenaria al amanecer del viernes 15 de agosto. Poco antes, India y Uruguay habían destacado la incapacidad de los negociadores para “alcanzar un consenso”. Presentado en plena noche del jueves al viernes, un nuevo texto de compromiso aún contenía más de un centenar de puntos por aclarar, tras diez días de intensas negociaciones, pero los jefes de delegación reunidos en sesión informal no lograron un consenso.

Un futuro incierto

El futuro de las negociaciones no estaba claro en ese momento, según informa la AFP. Uganda solicitó una nueva sesión de negociaciones en una fecha posterior y la comisaria europea de Medio Ambiente, Jessika Roswall, consideró que Ginebra había permitido establecer “una buena base” para la reanudación de las negociaciones. El diplomático ecuatoriano Luis Vayas Valdivieso, que ya presidió las negociaciones cuando fracasó la anterior ronda diplomática en Busan (Corea del Sur) a finales de 2024, ofrecerá una breve rueda de prensa, según fuentes de la ONU. Su método y el proceso de negociaciones fueron duramente criticados a lo largo de la ronda diplomática de Ginebra, aunque a menudo de forma anónima. La ministra francesa de Transición Ecológica, Agnès Pannier-Runacher, se mostró “decepcionada” y “enfadada” tras el fracaso de las negociaciones. “Un puñado de países, guiados por intereses financieros a corto plazo y no por la salud de sus poblaciones y la sostenibilidad de su economía, han bloqueado la adopción de un ambicioso tratado contra la contaminación plástica”, lamentó en una declaración.

“Una profunda decepción”, dijo por su parte el delegado de Tuvalu, en nombre de los pequeños Estados insulares que recogen en sus costas la contaminación plástica arrastrada por el océano, escribe nuestra enviada especial en Ginebra, Lucile Gimberg. También en África la decepción es enorme, ya que el continente esperaba este tratado para ayudarle a hacer frente a las montañas de residuos plásticos procedentes del norte que acaban en sus territorios.

¡No te pierdas las noticias destacadas de Acento! Suscríbite a nuestro newsletter y recibe las historias más importantes del día. Suscríbete Ya te suscribiste al newsletter. Ya te suscribiste al newsletter. Al suscribirse al newsletter acepta nuestros términos y condiciones y política de privacidad.

Profundas divisiones

En teoría, la ronda de negociaciones CNI5-2, que comenzó en Ginebra el 5 de agosto, debía concluir a medianoche hora local (22:00 UTC) del 14 de agosto. Siguen existiendo profundas divisiones entre los dos bandos que se han enfrentado sobre este tema. Los “ambiciosos”, entre los que se encuentran la Unión Europea, Canadá, Australia y muchos países de América Latina, África y las islas, quieren limpiar el planeta del plástico que está empezando a contaminarlo y a afectar a la salud humana, y sobre todo reducir la producción mundial de plástico. Enfrente, los países esencialmente petroleros que rechazan cualquier restricción a la producción de hidrocarburos, base de la industria del plástico, y cualquier prohibición de moléculas o aditivos peligrosos.

La estrategia de estos países para prolongar eternamente estas negociaciones sin llegar a ningún resultado ha vuelto a funcionar. E incluso con una nueva sesión en perspectiva, cuesta imaginar por qué iban a ser más constructivos la próxima vez. Decepción también para las ONG, que se habían movilizado mucho. Sin embargo, algunos observadores recuerdan que otros acuerdos internacionales, como el del clima, han tardado a menudo veinte años en alcanzarse.

r

RFI Radio Francia Internacional RFI es una radio francesa de actualidad, difundida a escala mundial en francés y en 15 idiomas más, mediante 156 repetidores de FM en ondas medias y cortas en una treintena de satélites a destino de los cinco continentes, en Internet y en aplicaciones conectadas, que cuenta con más de 2.000 radios asociadas que emiten sus programas. Ver más