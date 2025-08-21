El brazo armado de Hamas, las brigadas al-Qassam, afirmó haber matado a varios soldados israelíes en un ataque en el sur de Jan Yunis, protagonizado por una quincena de combatientes. El ejército israelí confirmó la ofensiva, aunque no ha reconocido bajas entre sus tropas. La acción ocurre mientras Israel intensifica su ofensiva sobre la ciudad de Gaza y prepara el desplazamiento forzoso de cerca de un millón de personas.

Los barrios residenciales de Jan Yunis han sido blanco de bombardeos. "Son los peores días desde el inicio de la guerra", dice un habitante.

El miércoles 20 de agosto, el ejército israelí afirmó haber abatido a una decena de combatientes de Hamas en la Franja de Gaza al repeler un ataque de la rama armada del movimiento islamista palestino, que por su parte sostiene haber causado la muerte de varios militares israelíes. Según medios israelíes, se trata de "un ataque de una magnitud inédita" contra tropas dentro del enclave.

"Hoy, hacia las 09:00 (06:00 GMT), más de quince terroristas salieron de varias bocas de un túnel cercano a un puesto avanzado del 90º Batallón, en el sur de Jan Yunis", señaló un comunicado castrense. Los atacantes "llevaron a cabo una ofensiva combinada con disparos de armas de fuego y misiles antitanque contra la posición. Varios de ellos, que intentaban infiltrarse en el puesto, fueron eliminados en combates cuerpo a cuerpo y en ataques aéreos de apoyo".

Que las brigadas al-Qassam, brazo armado del grupo islamista palestino, reivindique una operación dirigida específicamente contra el ejército israelí y su equipo pesado, demuestra que aún conservan capacidad para ejecutar acciones ofensivas coordinadas, pese a la presión militar ejercida por Israel. Una presión que, al mismo tiempo, recae sobre la población civil de Gaza.

Mientras el ejército israelí insiste en que mantiene el control de la situación, subrayando que frustró el ataque con bajas limitadas —reconoce heridos, pero minimiza el impacto en sus tropas—. Hamas adopta un tono triunfal, asegurando haber matado a por lo menos 18 soldados.

El ejército israelí, fuertemente armado, busca dominar zonas estratégicas como Jan Yunis y la ciudad de Gaza, mietras que Hamas aún logra organizarse para desafiar al ejército israelí con este tipo de acciones puntuales.

