Un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, afirmó el primer ministro Benjamin Netanyahu el viernes 26 de septiembre ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. El futuro de Palestina y la guerra en Gaza han dominado los discursos de los líderes mundiales esta semana y hay varias iniciativas en el aire. ¿Es aún posible un acuerdo, como afirma Donald Trump?

Con nuestro enviado especial a Nueva York, Julien Chavanne

Es el efecto dominó esperado y el escenario soñado por la diplomacia francesa: el reconocimiento del Estado palestino a principios de semana arrastra primero a los países árabes. Los países árabes arrastran luego a Estados Unidos… Y Donald Trump, por fin, arrastra a su vez a Benjamin Netanyahu.

Estaríamos en la última etapa, con, por un lado, el plan estadounidense para un alto el fuego. Y, por otro, el plan franco-saudí para el día siguiente: “Todo está encajando”, quiere creer una fuente diplomática francesa presente en la ONU.

Así pues, queda por convencer a Benjamin Netanyahu. El discurso virulento y ácido del primer ministro israelí en la tribuna de las Naciones Unidas, el viernes 26 de septiembre, fue como un jarro de agua fría. Sin embargo, Donald Trump confirma que se está cerca de alcanzar un acuerdo para liberar a los rehenes y detener los combates en Gaza.

"Creo que tenemos un acuerdo", declaró Trump a los periodistas en la Casa Blanca. "Creo que es un acuerdo que permitirá recuperar a los rehenes, será un acuerdo que pondrá fin a la guerra", aseguró.

Según una fuente diplomática familiarizada con la reunión celebrada al margen de la Asamblea General de la ONU, Trump presentó un plan de 21 puntos a los países árabes.

Entre ellos un alto el fuego permanente, la liberación de los rehenes, una retirada israelí del enclave, así como un futuro gobierno de Gaza sin Hamás.

El ex primer ministro británico Tony Blair podría desempeñar un papel destacado en una futura autoridad de transición, establecida en el marco del plan de paz de Estados Unidos, informaron este viernes varios medios británicos.

Todo se decidirá en los próximos días, cuando se verá si el presidente estadounidense logra convencer —o presionar— a su aliado israelí. Siempre y cuando Donald Trump no cambie de opinión entretanto.

