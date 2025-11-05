Un hombre de 35 años embistió este miércoles con su vehículo a una decena de personas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, provocando varios heridos. En el momento de su arresto, el atacante gritó "¡Alá es grande!". El detenido es conocido por su consumo regular de alcohol y drogas.

Un hombre de 35 años atropelló "voluntariamente" este miércoles a peatones y ciclistas en la isla francesa de Oléron, en su costa atlántica, y provocó 10 heridos antes de ser detenido, anunciaron las autoridades.

La justicia investiga los hechos como "intento de asesinato", aunque por el momento de desconocen los motivos, indicó a AFP Arnaud Laraize, fiscal de La Rochelle.

En el momento de su detención, gritó "¡Alá es grande!" en árabe, indicó Laraize, días antes del décimo aniversario de los atentados yihadistas que dejaron 130 muertos en París y Saint-Denis.

"Sin embargo, el móvil no está confirmado y la investigación deberá determinarlo", precisó el representante del ministerio público. El hombre tenía antecedentes por delitos de derecho común.

El alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, indicó al diario Le Parisien que el hombre era conocido por "numerosos deslices", "principalmente debido a su consumo regular de drogas y alcohol".

De las 10 personas heridas, cuatro se encuentran en estado crítico, según el fiscal.

