Francia repatrió este 16 de septiembre a tres mujeres de entre 18 y 34 años y a 10 niños desde los campos de presos yihadistas en el noreste de Siria. París llevó a cabo varias repatriaciones, pero estas cesaron en el verano de 2023 a pesar de las condenas internacionales.

Con informaciones de la AFP

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) anunció el martes en un comunicado la repatriación a Francia de tres mujeres y 10 niños desde los campos de prisioneros yihadistas en el noreste de Siria.

Primera vez desde 2023

“Francia agradece a las autoridades sirias de transición, así como a la administración local del noreste de Siria, que han hecho posible esta operación”, declaró el portavoz del Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores.

Esta operación es la primera desde julio de 2023 en Francia, donde estos retornos siguen siendo un tema delicado, 10 años después de la ola de atentados yihadistas en territorio nacional.

Francia ha llevado a cabo varias operaciones de repatriación de mujeres y niños desde Siria a partir de 2019, antes de suspenderlas en el verano de 2023, debido a la falta de voluntarios según las autoridades, y a pesar de las condenas internacionales, entre ellas la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2022.

Desde entonces, París se negaba a acudir al lugar, alegando la peligrosidad de las operaciones. Pero, en febrero, la administración kurda de estos campos que acogen a allegados de yihadistas del grupo Estado Islámico anunció, en coordinación con la ONU, su deseo de vaciarlos para finales de 2025.

Custodia y seguimiento

Entre las mujeres mayores de edad, “dos han sido puestas bajo custodia policial, por orden del juez de instrucción”, precisó la PNAT. “Otra mujer, objeto de una orden de detención, será presentada ante un juez de instrucción en el transcurso del día” con vistas a una posible imputación, agregó.

“Los menores están siendo atendidos en el marco de procedimientos de asistencia educativa bajo la responsabilidad de la fiscalía del tribunal judicial de Versalles”, prosiguió. La PNAT “garantizará el seguimiento centralizado de los menores afectados, en colaboración con las fiscalías territoriales”, recordó asimismo. Las autoridades temen una eventual radicalización.

En junio, unos 120 menores y medio centenar de mujeres francesas estaban todavía en estos campos sirios, según el Colectivo de Familias Unidas, que denunciaron de nuevo las “condiciones indignas” en las que viven.

RFI Radio Francia Internacional