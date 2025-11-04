Laurent Mauvignier recibió este 4 de noviembre el premio literario más prestigioso de Francia por La Maison vide (La casa vacía), una obra de 750 páginas en la que narra las alegrías —escasas— y las penas de una familia encorsetada por las tradiciones y golpeada de lleno por las dos guerras mundiales del siglo 20.

Laurent Mauvignier ganó este martes el premio Goncourt 2025, la distinción literaria más prestigiosa de Francia, por su novela La Maison vide (La casa vacía), publicada por Éditions de Minuit. El autor, de 58 años, obtuvo el premio en la primera votación, por delante de Caroline Lamarche, Emmanuel Carrère y Nathacha Appanah.

Fue el escritor Philippe Claudel, presidente de la Academia Goncourt, quien anunció el nombre del ganador, desde las escaleras del restaurante Drouant, cerca de la Ópera de París, poniendo así fin al suspense. En esa ocasión, los 10 miembros del jurados llevaban un distintivo en apoyo al escritor argelino Boualem Sansal, actualmente encarcelado en su país.

La historia de La Maison vide es la de los antepasados del autor, en un pueblo de Turena. Laurent Mauvignier intenta desentrañar el misterio del suicidio de su padre volviendo sobre los sucesivos dramas que han marcado, generación tras generación, a su familia.

Es la décima novela publicada por Mauvignier, quien nació en Tours en 1967. Publicó su primera novela en 1999, llamada Loin d’eux (Lejos de ellos).

El Goncourt, entregado cada año desde 1903, tiene una dotación económica simbólica (el ganador recibe un cheque por valor de solo 10 euros), pero su prestigio asegura a sus ganadores tiradas millonarias y traducciones a decenas de lenguas.

El premio Renaudot, otorgado en paralelo, fue concedido a Adélaide de Clermont-Tonnerre por Je voulais vivre (Yo quería vivir), mientras que el Renaudot de ensayo premió a Alfred de Montesquiou por Le Crépuscule des hommes (El crepúsculo de los hombres).

