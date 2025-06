El asesinato de un tunecino en el sur de Francia el pasado 31 de mayo es el primer homicidio racista tratado como acto terrorista por el sistema judicial desde la creación de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) en 2019. Esta remisión a la PNAT se basa en gran medida en videos que el sospechoso publicó en Facebook antes y después de su acto.

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) francesa abrió este lunes una investigación después de que un hombre francés matara a tiros el sábado a su vecino tunecino, Hichem Miraoui, hiriera a un joven turco y publicara videos con contenido racista.

Los hechos se produjeron el sábado por la noche en Puget-sur-Argens, en el departamento del Var, sureste de Francia. La pareja del sospechoso dio la alerta y las fuerzas de seguridad detuvieron al hombre que se había dado a la fuga. En el interior de su vehículo se encontraron armas "de tipo pistola automática, escopeta y arma de mano", precisó la fiscalía local.

El sospechoso, nacido en 1971 y aficionado al tiro deportivo, difundió antes y después del ataque videos en Facebook. En el primer video, que parece haber sido grabado en su casa antes de actuar, Christophe B. anuncia su proyecto: "Esta noche, decimos basta, basta a los islamistas de mis cojones, jodidos franceses de mis cojones, despierten, saquen sus huevos, vayan a por ellos donde estén. Verán esta noche, esta noche será un éxito, esta noche nos vamos a divertir, esta noche voy a morir, la voy a palmar. Para mí, no hay lealtad a Al-Qaeda ni nada, yo, es lo contrario, es lealtad al azul-blanco-rojo".

El hombre también llama a votar al partido ultraderechista Agrupación Nacional, y reivindica su acto para darle un impacto mediático, explica Le Monde: "Después me verán en las noticias (…) Me muero por Francia, me muero porque estoy harto de toda esta gente de mierda, estoy harto de los izquierdistas, harto de toda esta gente que defiende a estos bastardos. Allí maté las dos o tres mierdas que estaban cerca de mi casa para empezar, porque había que eliminarlas. Esto, es pura mierda. En el lote, creo que hay uno o dos que no tienen papeles. Y sólo es el comienzo…".

"Deseo de perturbar el orden público mediante el terror"

Por estos hechos, la PNAT abrió una investigación por asesinato e intento de asesinato, en relación con una empresa terrorista, "cometido por motivos de raza, etnia, nación o religión". Según una fuente cercana al caso, el sospechoso pudo haber cometido este asesinato "con el deseo de perturbar el orden público mediante el terror".

Hasta ahora, en lo que respecta a la extrema derecha, la PNAT había tratado principalmente planes de acciones violentas, de individuos aislados o de grupos de ultraderecha. Por otro lado, la PNAT había dejado sistemáticamente a las fiscalías locales los expedientes de violencia o incluso asesinatos que podrían atribuirse a una ideología de extrema derecha, lo que generó críticas.

El asesinato llega semanas después del apuñalamiento mortal en abril de un hombre maliense, Aboubakar Cissé, en una mezquita en el sur de Francia, en un contexto de creciente preocupación por los crímenes de odio contra los musulmanes.

"Cada acto racista es un acto antifrancés", denunció este lunes el ministro del Interior, Bruno Retailleau. En abril, Retailleau, famoso por su mano dura contra la immigración, fue muy criticado por no viajar al lugar del asesinato del joven maliense para mostrar su solidaridad.

