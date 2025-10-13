Tras la entrega de los últimos secuestrados por el grupo terrorista Hamás, en Cisjordania aguardan la llegada de cientos de presos palestinos como parte del acuerdo para el alto el fuego.

En Ramala, por el momento no hay información precisa sobre la hora a la que se espera la llegada de los autobuses con los presos que partirán de la prisión de Ofer, escoltados por la Cruz Roja Internacional, según informa nuestro corresponsal en el lugar, Lucas Lazo.

De los 250 presos palestinos que deben ser liberados hoy y que han sido condenados en los últimos 40 años por su participación en ataques contra ciudadanos israelíes, solo un centenar podrá reunirse con sus familias en Cisjordania.

Esta lista de prisioneros, que ha sido objeto de duras negociaciones hasta estas últimas horas entre Hamás y las autoridades israelíes, se ha modificado hasta el último minuto.

Cabe recordar, además, que las autoridades israelíes han prohibido cualquier celebración popular, así como izar la bandera de Palestina, por lo que por el momento la situación en Ramala es muy tranquila.

Decenas de familias esperan con angustia que el proceso se atasque o que sus seres queridos finalmente no estén en los autobuses. Han traído ropa, café y fruta para recibir dignamente a sus familiares, de los que no han tenido noticias desde el 7 de octubre.

En Gaza, las familias se han reunido cerca del hospital Nasser de Jan Yunis, donde 1.700 personas detenidas en los últimos meses sin que se les haya imputado ningún cargo deberían ser liberadas a lo largo del día.

